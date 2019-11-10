限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
韓稱「潛艦國造」假議題 王定宇砲轟：沒常識又不查證
2019-11-10 22:42:47
〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（9）日稱「潛艦國造」是假議題，立委王定宇今（10）日在臉書反擊，痛批韓國瑜沒有常識，台船工會既不是國家機器，過去也會依照「工會自主」經過內部開會決議支持的總統候選人。
王定宇在臉書表示三項基本常識，其一為「台船工會」或其他國營事業工會，並非國營事業的一部份，屬於民間團體，因此當然也不是國家機器的一部份，王質疑韓國瑜「沒看過國營事業工會抗議政府」；其二，台船工會過去每次選舉，都會經過內部開會，決議支持對象，並公開動員，各政黨都有得到支持過。
請繼續往下閱讀...
王定宇舉出第三項基本常識是「工會自主」，且希望韓國瑜可以自行查詢這是什麼意思，王認為，現在韓無端指控台船工會是政府動員，應該是一種「出於沒有常識又不查證的誤會」。
王定宇臉書全文