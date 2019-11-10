本土陣營大團結 蔡英文：關鍵時站在一起

總統蔡英文（中）10日出席「守民主、護台灣」台灣大聯盟成立大會致詞，並與獨派大老辜寬敏（右四）、守護民主台灣大聯盟總召集人黃崑虎（左四）、小英之友會總會長顏志發（左三）等一同守民主、護台灣。（記者簡榮豐攝）

2019-11-10 20:18:29

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今下午出席「守民主、護台灣」台灣大聯盟成立大會時致詞表示，她非常感謝本土社團和台灣派朋友的支持，雖然在很多事情上，本土社團、台灣派和他們有不同意見，但是在「守護國家、守護主權」這件事，大家是堅定站在一起，這就是中國最煩惱的事情。

由本土社團、政黨組成的「守民主護台灣大聯盟」今於台北國際會議中心舉行成立大會，力挺總統蔡總統連任，包括台灣社、北社、中社、南社、永社，以及社民黨、綠黨、台灣基進黨、台聯代表以及皆與會，活動並安排時代力量高雄市議員黃捷以「神祕嘉賓」出席致詞。聯盟召集人黃崑虎、聯盟名譽召集人辜寬敏與蔡總統同台，象徵本土陣營大團結。

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蔡總統致詞時，先是向辜寬敏、黃崑虎等致意，她表示，她很感謝本土社團和台灣派朋友的支持，雖然在很多事情上，本土社團、台灣派和他們有不同意見，但是在「守護國家、守護主權」這件事，大家堅定站在一起，這就是中國最煩惱的事情。

蔡總統說，中國對我們文攻武嚇，最擔心的事就是台灣人的團結，也只有團結，台灣人才有力量面對中國種種打壓。她看到這麼多守護台灣的人，雖然以前過程大家有不同意見，但關鍵時刻都站在一起，讓這場選舉堅定展現台灣意志，守護主權、守護國家。

蔡總統接著說，過去三年執政，對她來說有些困難，因為要把國家基礎打好，打基礎是很辛苦的工程，現在打基礎工程已經完成，已經在蓋房子，未來執政四年，她一定會幫台灣蓋很漂亮的房子。

蔡總統並細數稅制改革、經濟、國防、外交、長照、國防等政績及改革。她表示，有人說「民主不能當飯吃」，她說民主自由才是台灣下一階段走下另一個經濟高峰最重要的條件。很多人說，台灣要拚經濟，其他都不重要，「我說，拼經濟，先要顧主權、顧民主自由。」

蔡總統提及，國艦國造、國機國造是很多年來多位總統要做的事，「我們做到了」，國防科技一直在進度，最頂尖的人才、工程師都投入國防自主和研發。國防產業不只為了國防，還帶動整個供應鏈和國防產業發展，讓我們很多企業都有了新的機會，參與國家飛機製造、船舶製造，他們都非常興奮。

蔡總統說，外交上，雖然中國一直想拉走台灣的邦交國，但國際社會對台灣支持力量和聲音是每一天都在增加，因為台灣現在變成民主自由最標竿的地方，在中國對外擴張企圖中，台灣站在第一線，全世界都希望台灣守得住，全世界的人也在問一個問題：台灣人有沒有決心要守得住？

蔡總統說，如果大家有決心，明年1月11日都要去投票，把聲音放大、把投票率提高，讓世界看到台灣的決心，把台灣人堅定決心用選票大聲說出來。2020選舉不是單是選總統和立委，2020選舉是一個民主國家在選舉時展現意志的時候。她也呼籲年輕世代朋友一定要去投票，此刻不能缺席，投票就是從現在開始到明年1月11日最大的全民運動。

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