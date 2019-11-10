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新政府最重要任務？辜寬敏：蔡英文告訴他是重返聯合國

總統蔡英文（中）10日出席「守民主、護台灣」台灣大聯盟成立大會致詞，並與獨派大老辜寬敏（右四）、守護民主台灣大聯盟總召集人黃崑虎（左四）、小英之友會總會長顏志發（左三）等一同守民主、護台灣。（記者簡榮豐攝）

總統蔡英文（中）10日出席「守民主、護台灣」台灣大聯盟成立大會致詞，並與獨派大老辜寬敏（右四）、守護民主台灣大聯盟總召集人黃崑虎（左四）、小英之友會總會長顏志發（左三）等一同守民主、護台灣。（記者簡榮豐攝）

2019-11-10 20:16:49

〔記者楊淳卉／台北報導〕獨派大老辜寬敏今出席「守民主護台灣大聯盟」成立大會時指出，總統蔡英文曾和他說，新政府最重要的任務就是「重返聯合國」。對此，蔡總統今受訪表示：「這些都是我們的目標，我們會持續努力。」

本土社團與政黨組成「守民主護台灣大聯盟」今召開成立大會，力挺蔡總統連任，由辜寬敏擔任聯盟名譽召集人，蔡總統也出席致詞。辜寬敏今出席成立大會受訪表示，蔡英文總統當選沒多久，他曾問蔡英文新政府最重要的任務是什麼，蔡英文說，就是重返聯合國。

蔡總統於活動後受訪說，我們持續以來，每個政府，尤其是民進黨執政的政府，都非常重視國際參與，也希望極盡可能參與國際組織，不論在實質參與，或是在能夠排除政治障礙下可以正式參與變成會員，這些都是我們的目標。我們會持續努力。困難度是有的，但我們會持續努力。

此外，對於本土社團力挺連任，蔡總統說：「我們本來就在一起的啊！」她說，雖然大家在很多議題有不同意見，作法有不同意見，但在整個國家大方向我們都是一樣的，我們本來就在一起。

總統蔡英文10日出席「守民主、護台灣」台灣大聯盟成立大會致詞。（記者簡榮豐攝）

總統蔡英文10日出席「守民主、護台灣」台灣大聯盟成立大會致詞。（記者簡榮豐攝）

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