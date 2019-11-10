廖達琪稱總統只是「正常人」 范世平戳破：韓國瑜是嗎？

韓國瑜（見圖）現為國民黨總統參選人，卻屢次爆出爭議言論，被社會輿論抨擊。（資料照）

2019-11-10 19:52:02

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜國政顧問團召集人廖達琪先前公開表示，「他（總統）不要管太多，他不用知道太多，總統就是一個正常人」，言論引發社會抨擊，台師大政研所教授范世平指出，這就是最大的問題，「韓國瑜是個正常人嗎」？

范世平今（10）日在臉書指出，在他當學生的時候，廖達琪已經在執教了，過去在學術場合互動，覺得廖達琪算是真誠的人，或許就是這個真誠讓廖達琪願意承認韓國瑜是個「草包」，只是為了增加韓國瑜可以當總統的合理性，廖達琪主張根據憲法總統是虛位的，所以對國家的影響不大，真正的實權在行政院長。

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范世平認為，也有其他學者提出相同論調，但這並非台灣人對總統的認知，國民政府1949年遷台，也只有3年出現「虛位元首」狀況，就是1975年蔣中正去世後嚴家淦副總統繼任總統至1978年，嚴家淦的確是虛位，實權在行政院長蔣經國手上。

范世平提到，「虛位總統」在台灣實際政治的運作上根本就不可能，當年嚴家淦是在政治實力不如蔣經國的情況下不掌握大權，但韓國瑜甘願當個沒有實權的「虛位總統」嗎？他質疑，廖達琪認為總統別管太多、不用知道太多，也說「總統就是一個正常人」，但這就是最大的問題。

范世平反問：「韓國瑜是個正常人嗎？」他說，當市長沒多久就跑去選總統，「這是正常人的表現嗎？」

范世平臉書全文

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