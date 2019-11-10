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假新聞擴散 學者：香港反送中 精進中國假新聞製作管道

英國牛津大學網際網路研究所主任霍華德（Philip Howard）今在「假新聞導演資訊戰爭？聚焦社群媒體的全球視野」會議中，進行「運算宣傳」專題演講，希望透過跨國研究成果與我國在地經驗，發展出有效的假新聞應處之道。（記者叢昌瑾攝）

英國牛津大學網際網路研究所主任霍華德（Philip Howard）今在「假新聞導演資訊戰爭？聚焦社群媒體的全球視野」會議中，進行「運算宣傳」專題演講，希望透過跨國研究成果與我國在地經驗，發展出有效的假新聞應處之道。（記者叢昌瑾攝）

2019-11-10 15:24:54

〔記者吳書緯／台北報導〕假新聞、假消息擴散全球，嚴重干擾全球各個民主國家。今天在台北舉行的假新聞研討會，英國學者霍華德（Philip Howard）表示，中國是假新聞的「後起之秀」，除了過去早已知的干擾台灣大選之外，因為香港「反送中」運動的緣故，近期發現中國更積極運用不同的社群網站，以及製作不同語言版本的反送中假新聞，值得密切關注。

科技部與台大今天在台大舉行「假新聞導演資訊戰爭？聚焦社群媒體的全球視野」工作坊會議，英國牛津大學網際網路研究所主任霍華德（Philip Howard）以「運算宣傳」進行專題演講，分享近期研究結果。

霍華德表示，中國是製造假新聞的「後起之秀」，過去透過假新聞與假消息影響台灣總統大選的例子舉世皆知，但從近期蒐集到的數據發現，由於香港「反送中」的爭議，中國更積極運用不同的社群網站，並製作不同語言版本的假新聞，影響國際視聽。

霍華德提到，近年來有組織性地製作假新聞與假消息的國家越來越多，從2017年的28國，遽升到2019年的70國。霍華德提到，這些組織性製造假新聞的國家，不僅是指用低階的駭客或是學生，而是以有給職的職位、制度化的組織來進行假新聞的製造，國與國之間甚至也會舉辦「研討會」來精進彼此的技術。

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