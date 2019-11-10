政府有效防豬瘟入境 蘇貞昌：韓國瑜才有滷肉飯吃

行政院長蘇貞昌（右前2）與南市長黃偉哲（左前2）為立委林俊憲（右前3）拉抬勝選氣勢。（記者王俊忠攝）

2019-11-10 15:06:07

〔記者王俊忠／台南報導〕行政院長蘇貞昌今天近午到台南南區鹽埕地方大廟天后宮與北極殿參拜，同時力挺出身鹽埕地區的民進黨立委林俊憲尋求連任。蘇貞昌提到他上任後全力阻擋非洲豬瘟，迄今3百天，豬瘟沒有入侵台灣，「韓國瑜才能有那1碗滷肉飯吃」！

蘇貞昌表示，他接下蔡政府行政院長首日，就是到桃園機場瞭解防境外移入的非洲豬瘟防疫作為，對於來自中國的行李，每件都要檢查，迄今，包括中國周邊的10個國家都淪陷了，只有台灣、日本未受到非洲豬瘟侵襲，證明台灣是有政府的、會做事！

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蘇院長說，因為有效防堵豬瘟入侵台灣，豬的相關產業才沒有倒，韓國瑜說吃的1碗滷肉飯，韓才有滷肉飯能吃。這句話惹得與會民眾一陣會心笑聲。蘇也強調，高雄發生登革熱，韓國瑜向中央開口要錢，他也是給補助，沒有拒絕。

蘇貞昌強調，蔡政府想做事、能做事，國會立委要有人才行，明年大選的3張選票，一定要總統選蔡英文、立委選民進黨候選人、政黨票也要給民進黨，不能分散，否則會稀釋、融化掉，沒有用，萬一立法院民進黨立委不夠、未過半，國民黨阻擋施政，蔡政府會難以做事。

行政院長蘇貞昌（中白襯衫者）到台南拜廟、為尋求連任的蔡英文總統與立委林俊憲（左前4）造勢。（記者王俊忠攝）

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