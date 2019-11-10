柯P談潛艦議題：認同國防自主 不對稱戰爭優先發展無人載具

民眾黨主席柯文哲今至白沙屯拱天宮參拜，並為黨籍苗栗立委參選人朱哲成造勢。（記者鄭名翔攝）

2019-11-10 14:53:51

［記者鄭名翔／苗栗報導］民眾黨主席、台北市長柯文哲今中午至苗栗白沙屯拱天宮參拜，並為黨籍立委參選人朱哲成拉票，被問到潛艦國造議題時，柯文哲認為，此為極專業問題，提出主張者應提出概念，柯強調，國防自主很重要，但面對不對稱戰爭，可優先發展較便宜及台灣擅長的無人載具及網軍。

國民黨總統參選人韓國瑜昨訪基隆時，表示對潛艦國造抱持懷疑態度，指出應發展AI自動化、小而巧的「毒蝦」國防武器裝備，但遭行政院長蘇貞昌批「應多看點資料，不要看不起自己，更不要唱衰國軍。」前總統馬英九也稱，潛艦國造在他任內即有規劃。

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被問及潛艦國造議題，柯文哲認為，這是涉及專業的題目，認同國防自主很重要，但要討論怎樣才是最大的國防自主，「這太專業了。」而面對不對稱戰爭時，台灣應可優先發展無人載具及網軍，「比較便宜，台灣可控制也是台灣的強項。」

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