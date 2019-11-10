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反潛精兵不好當 累時打地鋪、大便需「打包」

P-3C反潛機空間狹小，輪班人員僅能找合適位置休息。（軍聞社）

P-3C反潛機空間狹小，輪班人員僅能找合適位置休息。（軍聞社）

2019-11-10 14:28:06

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國向美國採購12架P-3C反潛機在106年12月成軍，現為我國反潛偵蒐的主力，由於其任務特性為對疑似水下目標長時間監控，機組人員有時需執行10小時，甚至跨夜飛行任務。也因為機內空間狹小，如機組人員換班休息，只能在適當位置打地鋪，且有時男女官兵的分界只有一個機櫃；而機上的廁所只有馬桶座和尿斗，假如機組人員內急，可能還需盡可能清潔「打包」帶走。

國軍媒體「軍聞社」今日報導，P-3C型反潛機具反潛作戰、反水面作戰、水面戰區空中偵巡、空中早期預警、信息情報、搜索救援及情報、監視、偵查等功能，並配備空射型魚雷、水雷、深水炸彈、反艦飛彈等精準武器，大幅提升國軍制海優勢。而由於反潛任務特性為長時間監控，為4、6、10小時及跨夜飛行，若是執行6小時以上飛行，就必須由多組成員輪流執行任務。

而假如遇到長時間或跨夜任務時，該報導指出，機組員只能在狹窄艙內找合身處「打地鋪」休息，生理上更是不方便，由於機上廁所空間小、不分男女，且只有馬桶座及尿斗，也並不像民航客機有排泄物儲存槽，若遇上情急的生理需求，組員只能盡可能將廁所清理乾淨「打包」帶走。

空軍反潛作戰大隊戰術協調官鄭少校表示，因為長時間飛行，需要兩組機組人員輪班執行任務；休息時，因為P-3C艙內空間有限，組員們不分男女，都是席地而睡，但大家都在執行任務的狀況下，這個區隔對她來說就沒這麼大，畢竟組員也是為了要一起完成任務，她覺得大家「互相尊重」，才是最重要的。

P-3C反潛機廁所狹小。（軍聞社）

P-3C反潛機廁所狹小。（軍聞社）

P-3C反潛機進行魚雷吊掛。（軍聞社）

P-3C反潛機進行魚雷吊掛。（軍聞社）

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