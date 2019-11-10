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首頁　>　政治

不鬆口也不否認「蔡賴配」 賴清德︰賣力輔選回應鄉親熱情

前行政院長賴清德（左）在埔里鎮陪立委參選人蔡培慧（右）車隊掃街，不回應也未否認「蔡賴配」。（記者陳鳳麗攝）

前行政院長賴清德（左）在埔里鎮陪立委參選人蔡培慧（右）車隊掃街，不回應也未否認「蔡賴配」。（記者陳鳳麗攝）

2019-11-10 14:00:42

〔記者陳鳳麗／南投報導〕前行政院長賴清德中午到埔里鎮，為從不分區轉戰區域立委的蔡培慧站台，並陪她車隊掃街，台上主持人以「未來的副總統」稱呼，他上台後並未否認，但媒體詢問「蔡賴配」時他則不回應，僅稱會賣力輔選回應親熱情。

賴清德今天上午在彰化、南投兩縣，連趕3場民進黨立委參選人的場子，中午抵埔里鎮參加蔡培慧埔里競選總部成立大會，雖接受媒體採訪，但對成為「蔡英文副手人選」人選話題，則始終不鬆口。惟在上台前，台上主持人頻以「未來的副總統」稱呼他，他上台後也未澄清或否認。

準備陪蔡培慧車隊掃街前，媒體再度詢問「蔡賴配」，他仍四兩撥千金，稱讚蔡培慧是認真好人才，至於媒體問到「如何回應鄉親的熱情」時，他則強調「會賣力輔選來回報鄉親熱情」。

賴清德始終不鬆口，立委參選人蔡培慧則笑著幫他說了一句「一切盡在不言中」。

賴清德（中，打領帶者）為蔡培慧（左前4）站台，細數她不分區立委幫地方爭取建設，並與她及競選團隊高喊凍蒜。（記者陳鳳麗攝）

賴清德（中，打領帶者）為蔡培慧（左前4）站台，細數她不分區立委幫地方爭取建設，並與她及競選團隊高喊凍蒜。（記者陳鳳麗攝）

賴清德進場時，很多埔里鄉親熱情地與他打招呼。（記者陳鳳麗攝）

賴清德進場時，很多埔里鄉親熱情地與他打招呼。（記者陳鳳麗攝）

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