何欣純辦親子氣墊樂園嘉年華 羅文嘉出席力挺

台中第7選區爭取連任的何欣純（左1）今天舉辦親子氣墊樂園嘉年華，現場吹泡泡和小朋友同樂。（記者陳建志攝）

2019-11-10 14:30:12

〔記者陳建志／台中報導〕民進黨秘書長羅文嘉今天到台中第7選區（大里、太平）參加民進黨爭取立委連任的何欣純舉辦的親子氣墊樂園嘉年華與新住民市集活動時透露，「太太也是太平人」，稱讚何欣純在立院和地方服務都獲好評真的不簡單，因此一定要來相挺，現場並喊：「新住民相挺，DPP國會過半」，何欣純也預告，接下來還有5場，邀請親子一起來同樂。

羅文嘉今天上午到太平永成公園，出席何欣純舉辦的親子氣墊樂園嘉年華與新住民市集活動，稱讚何欣純不但在立法院表現優秀，在地方服務更是受到鄉親肯定，真是不簡單，並說今天會特別到這裡，因為自己的太太也是太平人，相信太平也會選出好的立委何欣純。

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羅文嘉說，台灣是移民社會，幾百年前我們也曾經是新住民，這次讓新住民朋友巡迴全國，讓大家認識新住民不同的文化、美食，這就是台灣最美麗的風景，讓來自不同文化、社會的朋友融入台灣的社會。

羅文嘉並說，台灣是我們的家鄉，所以要好好保衛，而我們比香港幸運的，是我們可以用選票捍衛，不用再上街頭捍衛民主，請大家總統支持蔡英文，立委選何欣純，政黨票更要集中支持民進黨。

何欣純則說，這次一共安排12場的親子氣墊樂園嘉年華活動，這場已經是第7場，因自己也是兩個女兒的媽媽，可以體會小朋友除了公園遊具，也希望體驗不同遊樂設施的心情，因此特別安排氣墊遊戲的活動。

今天並與民進黨中央新住民事務委員會一同舉辦新住民市集，邀請到喜樂協會的新住民到場共襄盛舉，帶來精彩的越南傳統舞蹈，還有越南的春捲美食，從印尼嫁到台灣15年新住民林娣妮現身說法，呼籲新住民朋友一起支持蔡英文總統連任。

今天現場除氣墊遊戲，還有爆米花、棉花糖，以及擲骰子吹泡泡，吸引數百位親子一起到場同樂，何欣純也發揮媽媽本色，幫忙製作棉花糖，還吹泡泡和小朋友同樂，現場氣氛熱烈，何欣純說，今天下午3點在太平德興公園，接下來2週在大里、太平還有5場氣墊嘉年華，邀請爸爸、媽媽帶著小朋友來同樂。

台中第7選區爭取連任的何欣純（左2）今天舉辦親子氣墊樂園嘉年華與新住民市集，民進黨秘書長羅文嘉（左1）到場力挺。（記者陳建志攝）

台中第7選區爭取連任的何欣純（左1）今天舉辦親子氣墊樂園嘉年華，現場製作棉花糖送給小朋友。（記者陳建志攝）

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