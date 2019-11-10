動員台船工會為蔡造勢？ 蔡競辦：工會自主決定

蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄今表示，台船工會基於自主決定支持蔡總統連任。（資料照）

2019-11-10 13:53:20

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對有媒體報導指台船工會受到介入並著手動員參與蔡英文總統競選活動，蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄今駁斥表示，這些安排是基於工會的自主決定。

阮昭雄表示，對於這項活動的安排，台船工會已經有清楚的說明，工會是站在產業發展、國防安全的共同利益下，認同總統推動國艦國造、潛艦國造與風力發電等政策，並支持總統連任，這些安排是基於工會的自主決定。

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阮昭雄說，工會基於自主決定，在選舉時共同支持對產業發展有利的特定政黨或候選人，在任何勞權發達的歐洲國家都本來就是常態，也是民主政治下勞工團結權的正常顯現。

阮昭雄說，韓市長和他的團隊一方面反對潛艦國造，扼殺國防產業生機，一方面卻又用這種抹黑方式，羞辱高雄在地的勞工朋友，實在令人難以苟同。

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