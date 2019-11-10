林右昌為陳柏惟站台 直攻顏家：打破世襲政治

基隆市長林右昌（左）為松簽名球棒給台中市立委參選人陳柏惟（右）。（記者張菁雅攝）

2019-11-10 13:29:33

〔記者張菁雅／台中報導〕選戰倒數63日，台中市立委選情加溫，基隆市長林右昌今日到台中，為第2選區立委參選人陳柏惟站台，並贈送簽名球棒象徵「台派最強第4棒」，要他為台灣擊出關鍵一擊。林右昌也以他翻轉基隆市的經驗，鼓勵陳柏惟打破第2選區的「世襲政治」。

林右昌表示，基隆過去60年都是國民黨執政，他競選市長時，很多人都說基隆不可能改變，但最後基隆市民做出正確的選擇，給年輕人機會也給本土派機會，他來替陳柏惟站台，是因為他對台灣人民選擇打破「世襲政治」有信心，民主社會要輪替才有進步。

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林右昌說，台中這個選區的政治生態被顏家壟斷，地方資源被家族的爸爸、兒子與親朋好友「通通吃光光」，因此台中需要翻新才能進步。林右昌指出，基隆在國民黨執政時各種滿意度調查皆是吊車尾，但待到他執政後翻身成為第1名，今天替陳柏惟站台就是希望以自己的經驗給陳柏惟鼓勵，也相信他進入國會後「絕對是第一名的立委」。

林右昌除了送上包子、粽子，還特別贈送簽名球棒，要陳柏惟扮演台灣最強第4棒、為台灣揮出關鍵一擊。他強調，翻轉的時機條件已經成熟，他對陳柏惟的勝選很有信心。

基隆市長林右昌（左3）為台中市立委參選人陳柏惟（右3）站台。（記者張菁雅攝）

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