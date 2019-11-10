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韓質疑潛艦國造 台船工會幹部3點分析反擊

針對韓國瑜質疑潛艦國造，台船工會今聲明力挺蔡英文連任，有工會幹部指出，韓反對潛艦國造政策，對於台船員工來說，就是要扼殺造船產業，斷大家的生路。（資料照）

針對韓國瑜質疑潛艦國造，台船工會今聲明力挺蔡英文連任，有工會幹部指出，韓反對潛艦國造政策，對於台船員工來說，就是要扼殺造船產業，斷大家的生路。（資料照）

2019-11-10 15:29:08

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜質疑潛艦國造是「假議題」，近來更傳出台船工會動員參加總統蔡英文造勢活動，讓台船工會今日（10日）發表聲明，直接公開力挺蔡英文。台船工會幹部也提出3點分析，韓陣營反對潛艦國造政策，對於台船來說，就是要「扼殺造船產業，斷大家的生路」。

根據《ETtoday》報導，對此韓陣營的質疑，台船工會幹部提出3點分析，首先是對於「產業很陌生」，幹部表示，無論台船或是幾個主要的國營事業工會，都具有高度自主性，不會輕易被任何人介入，因此把「黑手伸向國營企業」的說法，跟本是在抹黑或者不懂。

工會幹部表示，其次是韓陣營對「政策很陌生」，造船業受限於市場等因素，近幾年非常蕭條，還好政府3年間支持風電、國艦國造等重大建設，好不容易讓產業有復甦的可能，基於照顧員工這點，工會當然力挺蔡英文連任；最後，韓國瑜公開反對潛艦國造，對工會來說就是要「扼殺造船產業，斷大家的生路」，工會幹部痛批韓是威權心態，他只要反對，根本不管產業後面關乎1萬個家庭的生計，還是整個國家的安全。

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