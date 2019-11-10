吳怡農、許淑華合體拜票 民眾誇讚帥哥、美女

民進黨立委參選人吳怡農（中）、許淑華（右）10日上午到南京公寓市場拜票，爭取選民支持。（記者羅沛德攝）

2019-11-10 11:49:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰激烈，民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農、第七選區（信義、南松山）立委參選人、市議員許淑華，今早一起到南京公寓市場掃街拜票，兩人合體現身人氣搶搶滾，不少民眾看到許淑華就親切大喊「美女！」更有不少婆媽搶著要跟吳怡農合照，各個笑得花枝亂顫。

有趣的是，吳怡農才現身，就有路過的女性民眾停下腳步，難掩興奮地對著身旁男伴直呼「你看他的肌肉！」「身材怎麼這麼不科學！」不過對方撇了一眼後卻是繼續滑手機。

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兩人掃街掃到一半，還幫涼麵攤老闆賣起涼麵，兩人在老闆的教學下，自製了一盤「凍蒜涼麵」，有民眾一看到是吳怡農，立刻一秒坐下，開心說「我要吃涼麵」。

位在南京東路五段上的南京市場，雖然屬於北松山選區，不過南、北松山選民，都會來此買菜，吳怡農、許淑華兩人一同來掃街，頗有一口氣囊括兩個選區的作用。有民眾一看到吳怡農，就忍不住直誇好帥，長年在該區經營的許淑華，則是親和力十足，時不時就有民眾和她交頭接耳，相當熱絡。

許淑華表示，自己和吳怡農都是艱困選區，尤其是自己的對手、國民黨立委費鴻泰是老將，已連任4屆立委，基層扎根相當深，不過最近自己的民調已經開始有起色。

至於接下來是否會邀請任何大咖幫忙站台？許淑華表示，最近還會請各縣市的市長幫忙一塊站台掃街，不過目前距離選舉還有2個月，自己還是要先奮鬥努力，就像是蔡英文總統雖然民調聲望很高，但立委選舉還是要勤跑基層，所以我們自己要先努力，總統再來幫忙加溫，這絕對會有幫助。

吳怡農則說，其實不同身分的人，都很大咖，有些人在社區是重要人物，之後會找地方里長基層一起幫忙，因為選舉期間，不管黨內黨外，中央到地方，他都需要靠大家的力量，贏得選戰。

民進黨立委參選人吳怡農（右）、許淑華（中）10日上午到南京公寓市場拜票，爭取選民支持。（記者羅沛德攝）

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