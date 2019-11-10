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李旻蔚脫黨迎戰余天：找得到人最重要
2019-11-10 11:47:27
〔記者陳心瑜／新北報導〕台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天至三重重新橋下跳蚤市場，陪同新北市第三選區（三重103里）立委參選人李旻蔚拜票，本區除了現任民進黨籍立委余天，還有國民黨參選人李翁月娥、台灣維新黨林泰龍、無黨籍羅和讚等參選人，戰況激烈。柯文哲說，選舉就跟考聯考一樣，永遠沒有準備好的一天，就盡量讀、盡量準備。
而蔡英文總統下午也將至三重出席「新北市小英姐妹會」成立大會，與三重現任立委余天同台造勢，媒體詢問李旻蔚是否擔心選情？李旻蔚說，擔心倒是還好，還是要看候選人在地方的作為，她在地方耕耘九年，不是一朝一夕突然跑過來，跟鄉親一樣生活在這個地方，她會更努力讓大家認同，會不會擔心應該是還好。
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李旻蔚也說，目前總統候選人是兩組，地方上的（立委）選擇是比較多的，民眾會知道跟自己最貼近的是誰，「可以找到人，才是最重要的」。