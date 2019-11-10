郭、柯子弟兵李縉穎衝擊選情？林金結扣緊黨籍直言很奇怪

林金結抱著「米魯」同台並公布動保政策議題。（記者邱書昱攝）

2019-11-10 11:57:26

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨籍土城、三峽區立法委員參選人林金結今天與韓國瑜直播的柴犬「米魯」同台。外界關注對手、無黨籍立委參選人李縉穎，挾帶郭台銘、柯文哲的支持強襲，是否衝擊選情？林金結認為，無黨籍在藍綠夾殺下，出線的機率不高；李縉穎又是台灣民眾黨創黨黨員，卻以無黨籍身分參選相當奇怪，「還是要回歸政黨政治」。

林金結利用假日在土城國小舉辦一場「米魯」粉絲見面會。媒體詢問對手李縉穎的選情，林金結扣緊他以無黨身分參選直說很奇怪，應該要回到政黨政治，良性公平競爭才是對民眾最好的。

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林金結說，台灣的藍綠兩黨政治形成很久，就像上次的立委補選，柯文哲的票無法轉移到陳思宇身上，才會組台民黨希望陸戰能夠加分，因此認為無黨籍在兩黨夾殺，出線的機率不多。

另一方面，林金結這次和「米魯」同台，他也提出動物的相關政策，土城、三峽沒有毛小孩的公園，對於寵物空間太夠，而且寵物公車也只有假日，因此也會和新北市長侯友宜建議打造更舒適的毛小孩空間，讓攜帶寵物的民眾方便。

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