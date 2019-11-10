港人反送中 吳怡農︰看清一國兩制謊言 許淑華︰捍衛台灣主權

民進黨立委參選人吳怡農（右）、許淑華（中）10日上午到南京公寓市場拜票，爭取選民支持。（記者羅沛德攝）

2019-11-10 12:06:57

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨台北市立委參選人許淑華、吳怡農今天一起到南京公寓市場掃街拜票，受訪時談及近期香港反送中持續延燒，兩人都認為香港現況嚴峻，許淑華呼籲台灣人要捍衛自己的主權和價值，吳怡農也強調，必須看清一國兩制的謊言，並在明年大選做出最好選擇。

面對香港反送中越演越烈，中山、北松山區立委參選人吳怡農坦言憂心，自己曾在香港住了10多年，在那邊不只是一個台灣人的身份，同時也是香港朋友孩子的乾爸，香港現在演變到這樣，已經變成非常困難的一件事。

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他強調，不太確定反送中要如何收場，但是以台灣人的身份，我們必須非常地清楚，一國兩制的謊言，也必須看清現實，對未來做出最好的選擇，也就是在明年1月11日，我們必須知道我們在選甚麼。

松山、南信義立委參選人、市議員許淑華指出，香港現在如此嚴峻的環境，其實台灣包括民間社團都給予很多協助的力量，國際間也有很多有力人士在做聲援，我們希望中國盡快停止這樣對於香港的態度與處理方式，她相信有很多台灣的年輕朋友會極力地協助香港。她也呼籲，台灣人應該一起捍衛自己的主權和價值。

媒體追問，國民黨總統參選人韓國瑜昨表示自己對「潛艦國造」抱持懷疑態度，同黨立委提名人宋瑋莉更稱「潛艇國造」是「假議題」。

對此，有著「特戰男神」稱號的吳怡農反批，國民黨執政8年期間對國防所做的一些決策，其實「並不是非常有建設性」，更酸「不能是在野黨的時候，才突然間關心國防」，他知道韓市長在高雄市政面臨許多挑戰，不希望韓自己把戰線拉太長，這是為韓著想。

許淑華更直言，韓認為國防議題不應該存在，那是錯的，任何國家都必須有國防議題，甚至要備好所有軍力跟警力，這部分是應該要的，「所以我認為韓市長根本是在跟中國一起來威嚇台灣，這樣的態度是不對的」。

民進黨立委參選人吳怡農（中）、許淑華（右）10日上午到南京公寓市場拜票，爭取選民支持。（記者羅沛德攝）

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