為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

質疑潛艦國造 蘇揆：請韓多看點資料 不要看不起自己

針對國民黨總統參選人韓國瑜日前批民進黨政府像「匈奴」，行政院長蘇貞昌（中）今上午反擊，呼籲總統參選人起碼要尊重選民，不要粗鄙不堪。（記者萬于甄攝）

針對國民黨總統參選人韓國瑜日前批民進黨政府像「匈奴」，行政院長蘇貞昌（中）今上午反擊，呼籲總統參選人起碼要尊重選民，不要粗鄙不堪。（記者萬于甄攝）

2019-11-10 11:50:24

〔記者萬于甄／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨批民進黨執政團隊彷彿是「一群人跟匈奴一樣」，行政院長蘇貞昌今早受訪反嗆，「要選總統的人，起碼要尊重選民」，不能因自己選情不好，就罵選民不入流，用語、用詞內容都應該要有相當的水準；蘇也多次呼籲韓用語不要粗鄙不堪。

蘇貞昌今早到台南新市視察察南科園區第三期預定地，被問及日前韓國瑜批民進黨執政團隊是「匈奴」，其回應說，台灣民主政治已經很成熟，總統參選人應起碼要會尊重選民，不能因為自己選情不好，就罵選民不入流，更不要粗鄙不堪，也希望透過一次一次的選舉，能夠帶動台灣民主落實、提升，「參選人本身更應該自制」。

此外，對於國艦國造議題，蘇貞昌認為，韓國瑜的用語粗鄙，想法似乎都還留在當年舊時代思維，離現在進步的時空背景好像很遠，「請韓國瑜要多看點資料，不要看不起自己」。

蘇貞昌表示，台灣已有衛星可在太空保護人民，台灣的科技實力雖有部分涉及國防機密，韓國瑜不一定清楚，不過，在總統蔡英文的領導下，國軍先進科技人員、民間廠商都持續進步中，相信台灣有這個實力，國艦國造會讓國人眼睛一亮。

另，蘇貞昌強調，因總統蔡英文穩住台美關係，美國成為台灣最強的盟友，連美國AIT主席莫健也公開表示「台、美關係40年來最好」，台灣才可以買到最先進的F-16V戰機、戰車，因此，希望韓國瑜「不要看不起自己，更不要唱衰國軍」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國瑜質疑潛艦國造 馬英九打臉：我任內就有規畫
2019-11-10 10:50

韓國瑜質疑潛艦國造 馬英九打臉：我任內就有規畫
潛艦「假議題」延燒 蔡適應：輕蔑發言惡意抹煞國防自主
2019-11-10 06:23

潛艦「假議題」延燒 蔡適應：輕蔑發言惡意抹煞國防自主
三重仁義重劃 水岸千坪地王超熱銷

三重仁義重劃 水岸千坪地王超熱銷
韓質疑潛艦國造 軍方：自己國家自己救
2019-11-10 05:30

韓質疑潛艦國造 軍方：自己國家自己救
韓質疑潛艦國造 蔡陣營反批：國防自主護台 比征服宇宙更重要
2019-11-09 19:40

韓質疑潛艦國造 蔡陣營反批：國防自主護台 比征服宇宙更重要
Mazda CX-30 跨界休旅試駕

Mazda CX-30 跨界休旅試駕

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播