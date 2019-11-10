質疑潛艦國造 蘇揆：請韓多看點資料 不要看不起自己

針對國民黨總統參選人韓國瑜日前批民進黨政府像「匈奴」，行政院長蘇貞昌（中）今上午反擊，呼籲總統參選人起碼要尊重選民，不要粗鄙不堪。（記者萬于甄攝）

2019-11-10 11:50:24

〔記者萬于甄／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨批民進黨執政團隊彷彿是「一群人跟匈奴一樣」，行政院長蘇貞昌今早受訪反嗆，「要選總統的人，起碼要尊重選民」，不能因自己選情不好，就罵選民不入流，用語、用詞內容都應該要有相當的水準；蘇也多次呼籲韓用語不要粗鄙不堪。

蘇貞昌今早到台南新市視察察南科園區第三期預定地，被問及日前韓國瑜批民進黨執政團隊是「匈奴」，其回應說，台灣民主政治已經很成熟，總統參選人應起碼要會尊重選民，不能因為自己選情不好，就罵選民不入流，更不要粗鄙不堪，也希望透過一次一次的選舉，能夠帶動台灣民主落實、提升，「參選人本身更應該自制」。

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此外，對於國艦國造議題，蘇貞昌認為，韓國瑜的用語粗鄙，想法似乎都還留在當年舊時代思維，離現在進步的時空背景好像很遠，「請韓國瑜要多看點資料，不要看不起自己」。

蘇貞昌表示，台灣已有衛星可在太空保護人民，台灣的科技實力雖有部分涉及國防機密，韓國瑜不一定清楚，不過，在總統蔡英文的領導下，國軍先進科技人員、民間廠商都持續進步中，相信台灣有這個實力，國艦國造會讓國人眼睛一亮。

另，蘇貞昌強調，因總統蔡英文穩住台美關係，美國成為台灣最強的盟友，連美國AIT主席莫健也公開表示「台、美關係40年來最好」，台灣才可以買到最先進的F-16V戰機、戰車，因此，希望韓國瑜「不要看不起自己，更不要唱衰國軍」。

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