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首頁　>　政治

真的沒有郭宋配！ 劉宥彤︰親民黨主動連繫 僅討論國會布局

永齡基金會執行長劉宥彤。（資料照）

永齡基金會執行長劉宥彤。（資料照）

2019-11-10 11:53:22

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘昨天上午到土城出席立委參選人李縉穎競總成立活動時，針對媒體詢問與親民黨主席宋楚瑜組成「郭宋配」參選總統、副總統，郭台銘簡短回應「你們消息怎麼那麼靈通？」再度引發聯想，今日永齡基金會執行長劉宥彤出面澄清，郭董講的太快，最近親民黨主動連繫，雙方幕僚初步接觸討論國會布局，真的沒有提到郭宋配這件事，外界過度解讀。

劉宥彤解釋，郭董昨天講的太快，2天之前，親民黨主動連繫，告知和立法院長王金平討論過總統大選，告知我們一些初步決定，雙方對於立法院布局進行討論，這是雙方幕僚本身的來往，有一些溝通，但沒有郭宋合，這是外界過度解讀，目前雙方著眼在國會布局，只是初步接觸，尚無具體項目可以對外報告，先就總統大選和立委選舉情況做大範圍討論。

劉宥彤說，雙方討論重點還有她日前進行的臉書投票，針對兩黨對決（韓市長與蔡總統），郭粉意向往哪裡偏，投票有高達5成沒有表態，4成多提出防禦性投票，當中可能有綠營的操作不無可能，但當中有很多她認識的對象，該調查仍有參考價值，這對泛藍不是很好的現象。

至於郭台銘要否要表態支持宋楚瑜，劉宥彤說，目前還不了解宋主席是否一定參與總統大選，從親民黨幕僚沒有得到明確答案，猜測可能週一會有明確方案，內部會再討論，民間的力量對兩大候選人並不滿意，大家對郭董期望很高，2020年和2024年大選牽動台灣局勢變化，應嚴肅看待，目前還不了解有誰要出來參選，不方便介入，尚不知道第三勢力會不會出來，若未來情勢明朗，就會有立場表述。

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