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首頁　>　政治

宋恐瓜分第三勢力票源 柯文哲：渾沌理論、難預測

台北市長柯文哲今天陪同立委參選人李旻蔚拜票。（記者陳心瑜攝）

台北市長柯文哲今天陪同立委參選人李旻蔚拜票。（記者陳心瑜攝）

2019-11-10 09:30:04

〔記者陳心瑜／新北報導〕外界關注親民黨主席宋楚瑜是否投入總統大選，台北市長柯文哲今天陪同立委參選人李旻蔚拜票時，媒體詢問，宋楚瑜參選是否成民眾黨威脅？柯文哲回應，「很難預測」，表示目前得到的情報，宋有超過八成機率會選，更以CHAOS混沌理論解釋說，每一個因素丟下去，會產生什麼樣的效果，一開始都很難預測。

柯文哲今天一早到三重重新橋下市集，為立委參選人李旻蔚拜票，爭取支持。

而民眾黨不分區立委名單即將公布，外傳台北市勞動局長賴香伶在名單上，柯文哲說，有徵詢她的意見，也給她時間思考。

柯文哲說，不分區海選的優點是可以向各方面徵才，比較不會有同溫層、鏡子裡找人的缺點，但政治上還是要講究團隊合作，缺點就是彼此都完全不認識，需要時間磨合準備，這次海選如果能有效整合，就會發揮優點，反之就會變成缺點，還是需要團隊的運作。

媒體也詢問，有學生表示候選人的布條跟車子直接停在校門口，違規掛布條、宣傳車違停在紅線，柯文哲回應，他不曉得這個情況，照規定做事就好。

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