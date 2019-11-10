限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
民眾黨推徐立信戰中正萬華 童仲彥酸：柯P「被失蹤」
2019-11-10 08:31:06
〔即時新聞／綜合報導〕2020大選將在明年1月11日登場，各地立委選戰也都如火如荼進行中，台灣民眾黨在台北市第五選區（中正萬華）提名徐立信，不過前台北市議員童仲彥觀察發現，徐立信掛的看板中，都是和郭台銘同台，柯P竟然「被失蹤」。
童仲彥在臉書表示，他在中正萬華區走動久了之後發現，徐立信掛出的看板與布條中，大多數都只有他和郭台銘，童仲彥開玩笑地說：「阿童搞怪幫他把競選口號加一句，相信郭台銘，票投徐立信，柯P被失蹤，台灣一定贏。」還反問徐立信：「難道柯P現在是票房毒藥嗎？」
請繼續往下閱讀...
同區參選的前立委林郁方，則是主打藍營常見的「團結基調」，看板中和國民黨總統參選人韓國瑜、前新北市長朱立倫站在一起。至於現任立委林昶佐，童仲彥則是不留情面地批評：「強調自己『認真』的林昶佐，好像也被消失了。對綠營選民來說，平常不見彈，選前竟說自己認真，真的是大忌。」