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首頁　>　政治

民眾黨推徐立信戰中正萬華 童仲彥酸：柯P「被失蹤」

童仲彥發現，徐立信掛的看板中，都是和郭台銘同台，柯P竟然「被失蹤」。（圖擷取自童仲彥臉書粉絲專頁）

童仲彥發現，徐立信掛的看板中，都是和郭台銘同台，柯P竟然「被失蹤」。（圖擷取自童仲彥臉書粉絲專頁）

2019-11-10 08:31:06

〔即時新聞／綜合報導〕2020大選將在明年1月11日登場，各地立委選戰也都如火如荼進行中，台灣民眾黨在台北市第五選區（中正萬華）提名徐立信，不過前台北市議員童仲彥觀察發現，徐立信掛的看板中，都是和郭台銘同台，柯P竟然「被失蹤」。

童仲彥在臉書表示，他在中正萬華區走動久了之後發現，徐立信掛出的看板與布條中，大多數都只有他和郭台銘，童仲彥開玩笑地說：「阿童搞怪幫他把競選口號加一句，相信郭台銘，票投徐立信，柯P被失蹤，台灣一定贏。」還反問徐立信：「難道柯P現在是票房毒藥嗎？」

同區參選的前立委林郁方，則是主打藍營常見的「團結基調」，看板中和國民黨總統參選人韓國瑜、前新北市長朱立倫站在一起。至於現任立委林昶佐，童仲彥則是不留情面地批評：「強調自己『認真』的林昶佐，好像也被消失了。對綠營選民來說，平常不見彈，選前竟說自己認真，真的是大忌。」

林郁方與徐立信的看板對比。（圖擷取自童仲彥臉書粉絲專頁）

林郁方與徐立信的看板對比。（圖擷取自童仲彥臉書粉絲專頁）

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