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參訪龍崎竹炭故事館 洪秀柱直播助銷地方產業
2019-11-09 23:29:14
〔記者吳俊鋒／台南報導〕角逐台南第6選區立委的前國民黨主席洪秀柱，今天參訪龍崎農會經營的竹炭故事館，她稱讚地方特色產業的發展，也透過網路直播，當起臨時銷售員，協助行銷地方特色。
洪秀柱在前台北縣長周錫瑋的陪同下，抵達竹炭故事館，參觀系列的研發成果之外，也實際採購人氣商品，還吃了冰淇淋與冰棒，讚不絕口。
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洪秀柱推崇區農會的用心，從國際市場的脈動，發現竹炭的潛在商機，引進技術，帶動地方傳統產業的發展，值得肯定。
農會今年也將窯燒技術，擴及野生小花蔓澤蘭的處理，讓原本地方上頭痛的外來植物，可以研發防蚊液，洪秀柱希望未來能更廣為運用，讓台南免去登革熱的煩惱。
洪秀柱認為，龍崎人口老化、青壯外移問題嚴重，如何透過產銷的規劃，讓年輕的創意行銷團隊，可以有在地發展機會，甚至拓展城市觀光，都是重要課題。