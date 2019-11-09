時力高鈺婷募款餐會 席開百桌爆棚

時代力量新竹市立委候選人高鈺婷今晚舉辦「選前衝刺，邁向勝利！」募款餐會。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-09 22:43:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕時代力量新竹市立委候選人高鈺婷今晚舉辦「選前衝刺，邁向勝利！」募款餐會，現場席開百桌，湧入千餘人參加。立法委員黃國昌、高雄市議員黃捷等都到場支持。高鈺婷強調，時代力量的資源不比兩大黨，也沒有財團支持，有千餘人購買餐券來支持，真的相當感動，本次她的選戰主軸是「公平正義，制衡藍綠」、「科技立委，前進國會」，選戰剩下最後兩個月， 她會衝刺到底，努力打贏這場選戰。

高鈺婷表示，作為一個工程師媽媽，這場選戰最重要目的，就是希望能夠進入立法院為台灣科技轉型的政策把關，同時也為新竹市年輕爸媽減輕壓力，新竹市目前是0公托、0社會住宅、公幼比率全國倒數第三，托育經費與房價都居高不下，亟需改善。

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高鈺婷說，隨著選戰愈來愈激烈，光是過去這一週，她就有兩個印象深刻的事件，首先是面對李佳芬為韓國瑜的「征服宇宙」說辯護，高鈺婷撰寫一篇文章，自述過去參與太空中心衛星研發計畫的經驗，質疑韓國瑜根本是在消費太空產業，沒有能力提出太空政策，受到廣泛關注；另一個事件是她召開記者會，質疑她的競選對手鄭宏輝空喊支持囤房稅，但聲稱與鄭宏輝「合作無間」的「師傅」柯建銘及民進黨立法院黨團卻未實際推動法案，財政部也表態不會推動囤房稅改革，這顯然是地方選舉喊一套、中央做一套，她在記者會上呼籲執政黨應落實居住正義，結果鄭宏輝僅回媒體一句「不予回應」，拒絕再討論囤房稅議題。

高鈺婷說，過去一週兩起事件，正凸顯為何新竹市需要能制衡藍綠的科技立委進入國會。藍綠兩黨立委候選人過去既不熟悉產業，也幾乎從未為年輕世代的居住、托育問題發聲，她未來會以科技專業為產業把關，同時也堅守公平正義，不受建商、財團壓力，為像她一樣的年輕爸媽爭取應有的權利。選戰倒數60天，高鈺婷也呼籲現場民眾努力協助拉票，她會衝刺到底，力拚勝選。

黃國昌表示，台下席開百桌，相信都是認為台灣各項方面發展仍有進步空間，特別是「不是看政治人物到底說了什麼，而是看他到底做了什麼。」黃國昌強調，時代力量一路堅持至今，始終相信台灣需要一個堅持公平正義的新本土力量，讓我們每個人、下一代都可以看的到台灣的未來。

律師後援會一字排開為高鈺婷打氣。（記者蔡彰盛攝）

高雄市議員黃捷（左）到場力挺高鈺婷。（記者蔡彰盛攝）

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