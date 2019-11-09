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韓質疑潛艦國造 蔡陣營反批：國防自主護台 比征服宇宙更重要

對於在基隆設立「潛艦產業園區」及潛艦國造議題，韓國瑜說，他個人是持懷疑的態度，蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄今日駁斥說，潛艦國造是台灣推動國防自主最重要的一環。（記者俞肇福攝）

對於在基隆設立「潛艦產業園區」及潛艦國造議題，韓國瑜說，他個人是持懷疑的態度，蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄今日駁斥說，潛艦國造是台灣推動國防自主最重要的一環。（記者俞肇福攝）

2019-11-09 19:40:29

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於高雄市韓國瑜市長表示對潛艦國造「擔憂」，並稱「如果政府說要造航空母艦呢？要登陸月球呢？這是不可能的。」蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄今日駁斥說，潛艦國造是台灣推動國防自主最重要的一環，不僅將助益我國水下戰力的建構，在整體國防產業的發展上，更具非凡的意義。「國政更複雜於市政！」阮昭雄說，國防自主守護台灣。比征服宇宙更重要，也更實在。建議市政表現全國最後的韓市長在討論類似議題之前，先把功課做好。

阮昭雄說，台灣具有相當規模的國防需求，總統上任以來，就將國防產業外列為重要的策略產業，讓國防自主的動力成為經濟成長與產業技術創新的火車頭，帶動廠商投入尖端科技研發，提供本土企業、人才成長的舞台。例如不久前我們就完成自力研發的新一代高級教練機，同時也帶動了超過一百家以上航太廠商的產業能量提升，與數千個高階研發的工作機會。目前潛艦國造的各項工作進度順利，產業的投入與人才的參與也正有規模的進行。

阮昭雄進一步說，韓市長在高雄市的治理表現證明，再多的話術，都無法掩蓋基本功的不足，這才是韓市長現在應該先擔憂的。

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