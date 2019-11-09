賴清德替林昶佐站台助選 被問「蔡賴配」仍未露口風

前行政院長賴清德（左）出席蔡英文、林昶佐聯合後援會成立大會，幫立委林昶佐（右）強力站台。（記者陳志曲攝）

2019-11-09 19:23:04

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院前院長賴清德今趕場替無黨籍立委林昶佐站台，賴清德一出現就受到支持者熱烈歡迎，有許多支持者沿路拿著書請賴清德簽名，「凍蒜」聲不絕於耳；主持人在台上還忘情大喊「未來的副總統已經站在台上了！」賴清德聽聞並未否認，只笑著輕推主持人一下。賴清德會前受訪時被問及蔡賴配一事仍未露口風，僅強調，「我今天是來助選的」。

林昶佐會後受訪時則說，基層本來就有這種（蔡賴配）聲音，他尊重蔡總統與賴前院長的意願，他想最重要的應該是賴前院長在哪個崗位上能促成台灣最大的團結。

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林昶佐今舉辦「蔡英文、林昶佐後援會成立大會」，會中除邀請賴清德站台助講外，包含民進黨立委段宜康、台北市議員吳沛憶、劉耀仁、周威佑等人也都出席以行動力挺，現場600張椅子座無虛席。

賴清德在會中盛讚林昶佐在立法院外委會的表現，還說他前陣子到美國替蔡總統助講時，海外鄉親都跟他說「林昶佐剛來過」，顯見林昶佐在海外相當有知名度；賴清德並說，自己擔任行政院長期間，林昶佐質詢「全程用台語」，問政內容也相當犀利，呼籲鄉親「這樣的國會議員，要讓他繼續連任」。

前行政院長賴清德（中）出席蔡英文、林昶佐聯合後援會成立大會，一到場就展現高人氣，民眾相繼找他簽名。（記者陳志曲攝）

前行政院長賴清德出席蔡英文、林昶佐聯合後援會成立大會，幫立委林昶佐強力站台，兩人與民眾開心合影。（記者陳志曲攝）

賴清德今替林昶佐站台助講，主持人卻熱情大喊「未來的副總統已經站在台上了」。（記者彭琬馨攝）

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