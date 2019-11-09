李佳芬批現行母語教育：根本是在「呼嚨」

佳芬講堂今天移師桃園，由李佳芬、立委林麗蟬就新住民議題進行講座。（記者謝武雄攝）

2019-11-09 18:15:49

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬今天在桃園出席新住民活動時提到，考慮孩子的未來，政府應該要檢討國、中小教育母語教育時數，因為國中、小1年上課28週，每週1堂課，1年365天才上28堂課，每堂課50分鐘根本學不到甚麼，根本不夠，這是在「呼嚨」，事實上語言是有生命的，如何讓語言融入環境才是王道。

佳芬講堂移師桃園，由李佳芬、國民黨新住民不分區立委林麗蟬與新住民進行講座，在司儀提問下，李佳芬、林麗蟬2人輪由就外配來台可能碰到家庭、婆媳之間、兒女教育及語言等方面進行交流，並開放現場民眾提問；李佳芬也爆料先生韓國瑜婚後陪她回娘家根本聽不懂岳父、母說的台語，但都會笑著點頭，最後韓國瑜擄獲她家人的心，每次回娘家，她媽媽會先問女婿回來了嗎，弄得她女兒都覺得本末倒置？

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李佳芬也提到語言最重要的是環境，她也以自己的小兒子為例，原本台語一竅不通，最後在外婆家待了一陣子，由於外公、外婆、舅舅、表兄弟都是講台語，過了一陣子台語變成非常的溜，因此語言的學習是需要環境的，而母語學習並不是放在課堂，哪有美國人不會講英語，而台灣的母語課程是1個星期1堂課，根本是「呼嚨」，這樣的授課方式，未來只有束諸高閣。

來自柬埔寨的林麗蟬，也以自身經驗述說來台後生活的點點滴滴，如今生活了將近30年，台語也很「輪轉」，她說，剛來台灣時也鬧了很多笑話，例如婆婆吃鳳梨很好吃，用台語說「夭壽好吃」，開始還以為是罵人的話，最後才知道是口頭禪。

對於中配提到是否可縮短拿身分證的時間，林麗蟬表示，法案早就送進立法院，只是現在還躺在那，韓國瑜也把她納入政見，中配拿身分證時間由6年縮減為4年。

佳芬講堂今天移師桃園，由李佳芬、立委林麗蟬就新住民議題進行講座。（記者謝武雄攝）

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