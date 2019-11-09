高雄人還在等阿諾！陳其邁：「台灣人要覺醒」挺小英連任

行政院副院長陳其邁。（資料照）

2019-11-09 18:00:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡英文總統連任全國扶輪之友後援會成立大會今日於圓山大飯店舉行，行政院副院長陳其邁今日出席致詞呼籲，明年1月選舉千萬不要像去年高雄選舉一樣，他今天現身說法向大家拜託，不要讓高雄悲劇重演，咱高雄人的犧牲，台灣人要覺醒。

陳其邁表示，高雄人到現在還在等阿諾史瓦辛格來高雄，現在他到哪裡都會現身說法，向大家說抱歉，因為如果去年有選上高雄市長，現在高雄就不會發生這種悲劇和慘劇。

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「咱高雄人的犧牲，台灣人要覺醒！」陳其邁呼籲，大家要打拚讓蔡英文順利連任當選，今天活動在圓山大飯店舉行，這也是民進黨當年創黨之地，沒想到今天扶輪社來參加的人這麼多，真的是輸人不輸陣。

陳其邁提及，蔡英文總統進行改革就像做一些清創手術，把一些對台灣不好、有妨礙的東西一項一項夾出來，像是不當黨產改革、年金改革、財政和經濟改革，都一步步在蔡英文當總統這3年進行，雖然年金改革過程辛苦，也對軍公教朋友很抱歉，但這改善國家財政、對下一代是好的。

陳其邁舉例，今年報稅有542萬人有1萬元至1萬5千元幅度的減稅，政府不僅減稅改革，還讓托育預算今年增加了300億元，長照2.0預算明年增加到400億元，照顧老人和小孩不遺餘力。稅收方面，明年將是20年來首度收支平衡。

陳其邁說，堅持改革就是要讓蔡英文總統連任，要改革不僅是總統要連任，民進黨國會也要過半，不然現在台灣與美國關係這麼好，拚經濟法案未來都需要國會多數席次幫忙。

他提醒，不然政院預算送到立法院後，會被國民黨把經濟預算砍掉，把照顧年輕人預算砍掉，把重大建設預算砍掉，台灣民主改革深化將難以持續，明年1月選舉將決定台灣能否邁向民主美麗的國家，拜託大家一起與民進黨打拚。

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