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立委蘇治芬成立土庫、褒忠競選總部 提蒜頭保價收購政策
2019-11-09 17:27:00
〔記者詹士弘／雲林報導〕立委蘇治芬今天成立土庫、褒忠競選總部成立，針對蒜價問題，她提出保價收購政策，主張由農民、政府、農會3方合作關係，由農會來當大盤保證價格收購，豐收時放在冷藏庫，並且透過加工方式改善產銷。
蘇治芬表示，蒜頭不進口不代表價格就會好，好也只會好到大盤商，農民一直被苛刻，進口多少不是主因，她認為由農會來當大盤保證價格收購，豐收時放在冷藏庫，並且透過加工方式改善產銷，才能穩定蒜頭價格。
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嘉義海線立委蔡易餘到場讚聲，他提到高雄人唾棄韓國瑜落跑選總統，雲林張家當了縣長又要選立委，呼籲鄉親一定要支持蔡英文，也要讓國會過半，全力相挺蔡英文的好政策。
前農委會主委曹啟鴻也說，他肯定蔡英文是有始以來做得最好的總統，蘇治芬的敬業認真沒話說，蔡英文成功準備好讓台商回流，製造業帶動服務業，貧富懸殊落差縮小中，國家不再缺水缺電，建設補助福利好，稅收還增加，蔡英文也需要雲林鄉親力挺，大家一定要全力支持這兩位了不起的女性。