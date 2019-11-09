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鄭朝方主張建置新課綱專責平台 爭取家長認同

針對108新課綱座談會，新竹縣第二選區立委參選人鄭朝方主張應建置專責平台，來因應新課綱所面臨的問題，希望減緩家長對新課綱的擔心與疑慮。（鄭朝方提供）

針對108新課綱座談會，新竹縣第二選區立委參選人鄭朝方主張應建置專責平台，來因應新課綱所面臨的問題，希望減緩家長對新課綱的擔心與疑慮。（鄭朝方提供）

2019-11-09 16:31:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕立委李麗芬、新竹縣第二選區立委參選人鄭朝方，今天在自強國中舉辦108新課綱座談會，教育部次長林騰蛟及新課綱宣講團參與，向家長們說明新課綱的內涵與方式；鄭朝方並主張應建置專責平台，來因應新課綱所面臨的問題，希望減緩家長對新課綱的擔心與疑慮，爭取家長的認同與支持。

這場108新課綱座談會，尤以「因應12年國教課綱教育會考命題方向說明」、「108新課綱高中階段新風貌」、「學生學習歷程檔案」等主題進行討論。

林騰蛟表示，推動12年國教，教育部積極與家長及相關團體接觸與充分對話，制度的變革是必要的，針對新課綱持續發展的過程，家長的角色也非常重要，透過陪伴與支持，希望讓每個孩子都能越來越茁壯及跟上世界變遷的腳步。

李麗芬說，舉辦座談會的動機，是應立委候選人鄭朝方要求，鄭對於教育議題格外重視，所以邀集教育部針對課綱政策親自到第一線讓學生家長了解。

鄭朝方表示，新課綱盼能在生活過程中，以核心素養為基礎，培養學生更多思考、思辨的能力，讓每個孩子進到學校的學習課程後，有很多的機會瞭解自己的興趣性向，獲得學習發展的機會，但學生、家長需要因應學習變革，對學校教學也是一大挑戰。

因此，他認為，教育主管機關有必要針對教育第一線的老師，以及關心孩子學習狀況的家長，收集意見後做滾動式的檢討和改善，同時建置專責平台，來因應新課綱所面臨的問題。他當選後，也會持續關注這方面的議題，並蒐集家長意見，積極向教育部提出建言。

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