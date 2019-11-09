搶攻年輕選票 藍營嘉市立委選將傅大偉催生青創基地

傅大偉（第二排左三）搶攻年輕族群選票，催生嘉市青創基地。（記者丁偉杰攝）

2019-11-09 15:39:48

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕國民黨嘉義市立委參選人傅大偉搶攻年輕族群選票，今天宣佈將推動成立嘉市青創基地，地點在舊北興菸葉廠，期盼成為青創搖籃，號召企業家集資成立「創業基金」，以入股概念，提供青年創業資金。

傅大偉認為，嘉市非六都的產業型態，9成是小型企業，吸引年輕人返鄉就業及創業，是當前重要課題，推動催生「青創基地」提供實質場域，才能有效整合資訊來源、合作伙伴、資金及通路。

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他表示，青創基地目標是輔導青年創業及就業，提供創業資訊大平台，不定期舉辦「就業、創業博覽會」及研討講座等，甚至可進行創業提案大賽，吸引資金的挹注。

青創基地可提供創業青年實體店面，販售文創商品及美食、小餐車等，也可規劃成為「共享工作空間」，包括網路行銷、設計及攝影、影片製作等；基地是屬輔導性質場域，如個案有成效，2至3年就要進入職場，再招募新血進駐培訓。

傅大偉也說，他當選後，將爭取每個月3千元的孕母營養津貼，減輕孕婦經濟負擔，從肚中開始培育未來的國家主人翁。

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