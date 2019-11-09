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搶進對手大本營 吳怡農「戰車」首度亮相

民進黨北市立委第三選區（中山、北松山）參選人吳怡農的競選宣傳車首次亮相。（記者蔡亞樺攝）

民進黨北市立委第三選區（中山、北松山）參選人吳怡農的競選宣傳車首次亮相。（記者蔡亞樺攝）

2019-11-09 15:13:25

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立委第三選區（中山、北松山）藍綠兩黨參選人選形成「雙帥對決」，國民黨立委蔣萬安日前兩度到松山區草埔市場掃街，還找來新北市前市長朱立倫助陣，民進黨吳怡農不約而同鎖定草埔市場，今日第三度到市場掃街拜票，競選宣傳車首次亮相，全車以黑色為基底、寫上「壯闊台灣」字體，呼應自己的政見。

吳怡農競選宣傳車在富民、新東街的草埔市場對外公開，吳怡農說，他的選戰主軸是國家安全，黑色有戰車的感覺，選舉就像是一場戰役，車體口號是「壯闊台灣」也很清楚，搭配有陰影效果的側臉照，顯得特別。

以往參選人宣傳車多以Q版、亮色系為主，吳怡農認為國家安全是很嚴肅的議題，雖然車體是黑色，但字體顏色是白色搭配桃粉色，呈現選戰正面又活潑。

今天一早吳怡農踏進草埔市場掃街拜票，有攤販主動開心打招呼，一路碰到不少婆婆媽媽主動上前握手、拍照，稍晚還會到晴光商圈夜市拜票；明日將與代表民進黨參選松山信義選區立委的北市議員許淑華合體，在南京公寓市場拜票，在選戰倒數之際賣力爭取支持。

民進黨北市立委第三選區（中山、北松山）參選人吳怡農的競選宣傳車首次亮相。（吳怡農競選辦公室提供）

民進黨北市立委第三選區（中山、北松山）參選人吳怡農的競選宣傳車首次亮相。（吳怡農競選辦公室提供）

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