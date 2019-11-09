韓國瑜「等在他前面的是一口棺材」言論 嚇壞年輕人

國民黨總統提名人韓國瑜今天到基隆，與年輕朋友座談，會後與青年們合影留念。（記者俞肇福攝）

2019-11-09 14:44:47

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天上午到基隆二信總社10樓，與青年座談，韓國瑜談到自己62歲，已經是垂垂一老者，等著他前面的是一口棺材，他希望台灣能夠更好，留給下一代更好的環境，所以才會這麼努力打拚（意指總統大選），希望未來有機會，能夠做到「台灣安全人民有錢」。

國民黨立委提名人宋瑋莉陪同韓國瑜前往二信總社與青年學子座談，場內約有30餘位青年朋友，二信總社1樓出現韓國瑜支持者約200人，警方在現場指揮交通，避免造成交通壅塞。

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年輕學子提出的問題包括基隆年青人紛紛到台北上班，如何解決，韓國瑜提出的大學學費免息貸款的政見，未來是否會排擠到高中職免學費，韓國瑜參選以來，碰到鋪天蓋地的抹黑如何看待與調適；台灣最年輕的文化資產保存者杜振豪提問指出，他因為參與手工製作水燈首，感覺到基隆中元祭規模日益萎縮，未來如果韓國瑜當選，政府部門會如何努力協助。

韓國瑜表示，基隆的特色是港灣城市、美麗海港，與台北是一日生活圈，不管是就學、就業、家居、生活、住房等與台北緊密不可分。他認為，如何讓基隆本地元素可以增加基隆的光與熱，增加更多風采，讓外面的人願意來、來的時候流連忘返、離開時充滿回憶，這是項挑戰。

韓國瑜認為，事實上，很多縣市面臨同樣問題，貨賣不出去，人進不來，再加上少子化的衝擊，這問題已經變成綜合性的問題，根據一時一地要提出非常權威解答不容易。很多縣市都有人口外移問題，當地年輕人也會吶喊，如何能留在家鄉，創造更美好的工作機會。

韓國瑜表示，基隆也面臨同樣問題，都是往都市化集中，有些人則往海外工作，這是通盤現象，要解決這項問題，必須回到「人要進台灣，貨要賣出台灣」。他舉例，當台灣大水庫的水不夠時，每個水龍頭打開的水都是不夠的。當台灣的水非常豐沛，很多人願意來台投資，本土創業家、中小企業蓬勃發展時，每個水龍頭的水就會是充沛的。

此外，韓國瑜表示，面對抹黑謾罵，心理要有三個準備，第一、宗教觀是什麼？有神論或無神論？第二、價值觀是什麼？人生追求的是什麼？第三、哲學觀是什麼？是善或惡？

韓國瑜表示，他現在的心境已經是如同太陽下山了，宗教觀是佛教徒，舉頭三尺有神明，做任何事無法蒙蔽天地之間。他的價值觀追求的就是下一代要比他這一代更強、更有出息。

韓國瑜最後鼓勵青年學子們要加油，將心胸打開，迎接世界，不要閉起來、鎖住，或只走窄縫。年輕人的前途是五光十色、燦爛的，有機會一定要出國看看世界。

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