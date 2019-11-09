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傳「郭宋配」參戰2020 陳菊：相信民眾會支持蔡總統連任

外傳「郭宋配」醞釀中，總統府秘書長陳菊表示，總統蔡英文團隊非常努力，了解台灣未來重要性與發展，相信台灣人民會支持總統蔡英文連任。（記者陳文嬋攝）

外傳「郭宋配」醞釀中，總統府秘書長陳菊表示，總統蔡英文團隊非常努力，了解台灣未來重要性與發展，相信台灣人民會支持總統蔡英文連任。（記者陳文嬋攝）

2019-11-09 13:48:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕外傳鴻海集團創辦人郭台銘、親民黨主席宋楚瑜「郭宋配」醞釀中，總統府秘書長陳菊表示，總統蔡英文團隊非常努力，了解台灣未來重要性與發展，相信台灣人民會支持總統蔡英文連任。

總統府秘書長陳菊今南下為立委許智傑成立競選總部站台，媒體問她對於「郭宋配」的看法，陳菊表示，情勢一直都在變化，但她相信總統蔡英文的團隊，我們一直非常努力，了解台灣未來重要性與發展，任何挑戰我們都必須面對，我們對團隊、台灣人民非常有信心。

陳菊指出，她相信大家會支持總統蔡英文維護台灣的主權與安全、維護台灣的自由民主，大家要珍惜，這是好幾代人的努力，才有今天的民主成果，不管外在局勢如何變化，大家只要心頭底定，我們會更努力。

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