仁德競選總部授旗成立 王定宇：守護民主聖地的第一線

王定宇（前右）成立仁德競選總部，市長黃偉哲（前左）授旗。（記者吳俊鋒攝）

2019-11-09 13:56:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕爭取連任的民進黨台南第6選區立委王定宇，今天成立仁德競選總部，他強調4年自己在市民服務、地方發展、國家永續等3大工作上努力不懈，並指出「這裡是守護民主聖地的第一線」，懇請鄉親繼續支持，攜手打造美好的未來。

仁德競選總部的主委由土庫里長黃富建擔任，市長黃偉哲授旗，賦予重任，他助講時推崇王定宇4年來的表現，沒有辜負鄉親的期待，是台灣國會議員的模範，也闡述總統蔡英文對於農民的政策照顧，希望大家繼續力挺民進黨，會讓台灣更好。

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成立大會上，市議員郭鴻儀、鄭佳欣、蔡旺詮等也到場，支持者搖旗吶喊，高喊王定宇「凍蒜」，歡呼聲不斷，氣氛熱烈。

知名的政論節目主持人鄭弘儀也專程南下情義相挺，演說時表示，王定宇在本屆是全國最高票，他對這場選戰有信心，也呼籲鄉親不能掉以輕心，穩健求勝。

第6選區涵蓋仁德、歸仁、關廟、龍崎等南關線，以及東區的29里，去年9合1大選，民進黨在東區得票數輸給國民黨，王定宇說，南關線有民主聖地之稱，緊鄰東區的仁德，是守護民主聖地的第一線，懇請大家全力拉票，穩住選情。

王定宇也提到了總統蔡英文上任以來，對於南關線的建設不遺餘力，對地方發展相當用心，希望鄉親繼續支持。

王定宇強調自己在市民服務、地方發展與國家永續等3大工作上，努力不懈，沒有辜負鄉親的期待。（記者吳俊鋒攝）

知名的政論節目主持人鄭弘儀（左）專程南下為王定宇站台。（記者吳俊鋒攝）

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