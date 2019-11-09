區長、事務官不要來 侯友宜講重話：造勢場看到立即調職

新北市長侯友宜9日上午參加立委參選人洪孟楷競選總部成立，送上象徵當選的蔥蒜祝福。（記者陳心瑜攝）

2019-11-09 13:29:07

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜今天啟動輔選，第一站為立委參選人林國春站台，第二站則出席立委參選人洪孟楷淡水競選總部成立大會，侯友宜強調「市政第一」，他只利用下班時間、假日輔選，且要求新北市區長、事務官要保持行政中立，「像我就不希望在這裡看到淡水區長，如果看到，隔天立即調職」。

侯友宜表示，市政永遠第一優先，他會嚴格約束自己，絕對不在上班時間輔選，只會利用假日、下班時間，且只要跟市政衝突，市政一定擺在最前面。

請繼續往下閱讀...

侯友宜說，他也要求區長、事務官保持行政中立，不用認為市長到，他們也要到，「市長到的場合，都不用來」，否則會被外界認為違反行政中立，雖然事務官在假日、下班後，各有政黨屬性，也能參與政黨活動，但他不希望在選舉期間，讓事務官無所適從，因此也會以嚴格標準檢驗事務官，好好的拚市政，把市政做好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法