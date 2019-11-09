黃健庭首度回歸藍營 是否挺韓他這麼說...

前台東縣長黃健庭（左）昨晚參加國民黨固本會報，重點是推薦立委參選人張志明（右）。（記者黃明堂翻攝）

2019-11-09 13:20:05

［記者黃明堂／台東報導］前台東縣長黃健庭昨晚首度參加國民黨總統、立委參選人固本會報，但約15分鐘的致詞，只有2句話提到韓國瑜，多數批判民進黨，及推薦立委參選人張志明。

國民黨台東縣黨部昨晚舉辦台「東市中心、自強、南榮、岩灣、馬蘭里區分部固本會報」，黃健庭到場，表示自己是以中心里里民身分參加，並樂見縣長饒慶鈴、議長吳秀華擔起輔選大任，世代交替在台東真正做到了。

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接著，黃健庭批評民進黨3年多完全執政完全、完全腐敗，百業蕭條，社會對立，讓他看不下去，去年饒慶鈴縣長選舉大勝，反應台東人對民進黨不滿。

他說「韓國瑜市長的部分，我認為一定會贏，我們希望努力贏愈多愈好」，但他認為台東票太少，最後輸贏在六都，民進黨可以為所欲為，就是因為立院過半，只要符合他們政黨利益的法案，只要是他們要，就算亂七八糟，也一定會通過。

黃健庭說，「很遺憾台東唯一一席也在為所欲為的人當中」，台東無法左右總統選情，最起碼贏回台東立委。

黃健庭批判劉櫂豪兩任8年，比較像是民進黨不分區立委，立院表現或政論節目都為民進黨政策護航，而且占住立委，想當縣長。

黃健庭說，劉櫂豪已經歷第8次全縣性選舉，這次主打口號竟然是「台東子弟」很好笑，選第8次了還強調台東子弟，而不是打著台東子弟口號，聽命黨中央當舉手部隊。

黃健庭說，只要願意為台東服務奉獻就是台東人，台東這幾年的改變得來不易，只有下架英系立委，台東才會進步。

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