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李佳芬被爆干政 陳佩琪：每人都有自己幫先生的方法

陳佩琪今上午到南門中繼市場採買，接受媒體採訪。（記者楊心慧攝）

陳佩琪今上午到南門中繼市場採買，接受媒體採訪。（記者楊心慧攝）

2019-11-09 13:09:10

〔記者楊心慧／台北報導〕高雄市長韓國瑜夫人李佳芬被爆「干政」，為將「夫人小妹」林宜靜安插進高雄流行音樂中心，不惜修3項自治條例，台北市長柯文哲夫人陳佩琪被問到此事，她只注意柯文哲的新聞，每人都有自己的工作型態，以及幫先生的方法，本來人就要互相尊重，不會去干涉或去關心人家，自己本身還有工作和家庭。

高雄議員高閔琳在市政總質詢時指，韓市府為安插林宜靜高雄流行音樂中心任副執行長，不惜大費周章修掉3項自治條例，高雄市副市長葉匡時甚至不滿訊息外流，竟被議員知道而動怒，引起各界關注。

同樣身為「夫人」的陳佩琪，被問到李佳芬干政，她則表示沒關心這件事，她通常只會google柯文哲的新聞，不會去看別人的新聞，每個人都有自己的工作型態、幫先生的方法，本來人就要互相尊重，不會去干涉或去關心人家，「因為我自己也要工作、有家庭，我像今天就到南門中繼市場採買，我大多都是關心先生的新聞和活動而已。」

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