缺席連戰挺韓英雄宴 朱立倫：大家活動很多無法參加

前新北市長朱立倫9日為立委參選人洪孟楷站台。（記者陳心瑜攝）

2019-11-09 12:49:20

〔記者陳心瑜／新北報導〕為了整合黨內力量，力挺國民黨總統提名人韓國瑜，前國民黨主席連戰昨天晚上設「英雄宴」宴請藍營大老，但韓國瑜、前總統馬英九、前國民黨主席朱立倫卻都缺席。朱立倫今天受訪澄清，昨天的台商力挺韓國瑜競選總統團結大會，他和韓國瑜、馬英九都全程參加，而會後的英雄宴餐敘因為時間有延誤，大家活動很多，因此無法參加。

至於會中是否預計討論接任韓國瑜全國競選總部主委一事？朱立倫澄清，完全沒有這回事，也不可能在任何餐敘場合討論競選布局，活動目的主要是在國軍英雄館為韓造勢。

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對於韓國瑜表示已經找到副手，很快對外公布，朱立倫則說，相信大家一定會看到幫韓市長加分的理想副手，支持他也祝福他，媒體追問有沒有可能是他？朱立倫則重申，會祝福韓市長跟他的副手。

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