柯文哲、郭台銘「雙母雞」 首度同時為立委參選人站台

柯文哲（左二）、郭台銘（右二）首度連袂為立委參選人李縉穎（右三）站台。（記者翁聿煌攝）

2019-11-09 12:47:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕台北市長柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘，今天首度為新北市土城三峽選區立委參選人李縉穎同時站台輔選，柯文哲說，「難得有人（指李縉穎）在台灣兩個最嚴厲的老闆之下做事，還能夠存活下來」表示有一定的能耐，郭台銘也肯定李縉穎的優秀能力和條件，他希望未來政府能開闢「城三（土城三峽）科學園區」，串連北台灣的科技園區，需要李縉穎進入國會幫忙爭取。

李縉穎是前立委李嘉進的兒子，這次也獲得前立委盧嘉誠的支持，代表「郭家軍」以無黨籍身分參選，同時得到台灣民眾黨主席柯文哲推薦，競選總部上午成立，郭台銘、柯文哲兩位重量級人物都到場站台，郭、柯兩人互動熱烈，兩人都穿上李縉穎競總榮譽主委的背心，力挺李縉穎，隨後還陪同李縉穎到傳統市場掃街拜票。

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柯文哲說，要讓年輕人有機會出頭，李縉穎的學經歷條件都比其他兩位參選人優秀，且歷經柯、郭的訓練，他指出，政治很簡單，唯良心而已，不是每天在

「芒果乾」與「發大財」之間打轉，應該要務實從政，不要在利益上打轉，柯文哲說，李縉穎在土城三峽的選情，是柯郭兩股勢力結合的觀察指標。

郭台銘說，他自己在土城發跡起家，是道地的土城人，他看過一份民調顯示，5成8台灣人選舉最重視的是拚經濟，2成多重視兩岸關係，還多一成多重視年輕人的未來，所以他主張要為台灣的年輕人在兩岸和平的環境中打拚經濟。

子弟兵，郭台銘說，「李縉穎是柯郭聯盟的產品」，他致力於拚經濟開源，柯文哲特質是節流，郭可以興利，柯文哲可以除弊。

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