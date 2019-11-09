機敏國安情報與國防人員 赴中管制延長不得少於3年

新修正的「兩岸人民關係條例」第九條規定，涉及國安、機密人員赴中前及返台後，應向原服務機關申報，而退離職人員赴中列管時間最短3年，且「只能增加、不得減少」。移民署日前預告相關辦法草案，延長的管制期不得少於1年，若涉及特殊、機敏國家安全情報工作或國防事項者，則不得少於3年。（資料照）

2019-11-09 10:32:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年7月新修正的「兩岸人民關係條例」第9條規定，涉及國安、機密人員赴中前及返台後，應向原服務機關申報，而退離職人員赴中列管時間最短3年，且「只能增加、不得減少」。移民署日前預告相關辦法草案，延長的管制期不得少於1年，若涉及特殊、機敏國家安全情報工作或國防事項者，則不得少於3年。

移民署預告「退離職人員應經審查許可期間屆滿後進入大陸地區申報辦法草案」，最快本月公告。根據該草案，涉及國家安全、利益或機密業務的重要離退人員，在屆滿管制期的前一個月，原機關應進行評估是否持續列管，並以書面知會當事人，同時造具名冊通知內政部移民署。

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此外，仍受管制的離退人員應於預定進入中國的2個工作日前，填具「進入大陸地區申報表」，向原服務機關申報。若申報內容未盡完整或有疑慮者，得限期補正，逾期未補正即赴中，視同未申報。至於返台後7個工作日內，也需填具「返台申報表」向原服務機關申報。若未申報，可處1萬元以上、5萬元以下的罰鍰。

而法務部日前也預告「國家機密保護法施行細則草案」，配合兩岸條例修法，國家機密人員進入赴中與返台後，應向原服務機關或委託機關通報。

不過，相關官員解釋，基於「法律不溯及既往」的原則，在新修正的「兩岸條例」9月實施前，已解除管制的人員，並無法列管，因此像是退將吳斯懷、王文燮、夏瀛洲、黃幸強等人仍無法受到相關辦法規範，他們赴中前、返台後仍不必申報。但依新法，他們已不得參與中國黨政軍舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為，違者最重可剝奪月退俸。

至於前總統馬英九、副總統吳敦義是否受到管制？官員解釋，馬、吳兩人的3年管制期，原在今年520屆滿，但總統府於5月已對馬英九、吳敦義等卸任涉密人員，調整延長管制期限2年。

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