為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

機敏國安情報與國防人員 赴中管制延長不得少於3年

新修正的「兩岸人民關係條例」第九條規定，涉及國安、機密人員赴中前及返台後，應向原服務機關申報，而退離職人員赴中列管時間最短3年，且「只能增加、不得減少」。移民署日前預告相關辦法草案，延長的管制期不得少於1年，若涉及特殊、機敏國家安全情報工作或國防事項者，則不得少於3年。（資料照）

新修正的「兩岸人民關係條例」第九條規定，涉及國安、機密人員赴中前及返台後，應向原服務機關申報，而退離職人員赴中列管時間最短3年，且「只能增加、不得減少」。移民署日前預告相關辦法草案，延長的管制期不得少於1年，若涉及特殊、機敏國家安全情報工作或國防事項者，則不得少於3年。（資料照）

2019-11-09 10:32:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年7月新修正的「兩岸人民關係條例」第9條規定，涉及國安、機密人員赴中前及返台後，應向原服務機關申報，而退離職人員赴中列管時間最短3年，且「只能增加、不得減少」。移民署日前預告相關辦法草案，延長的管制期不得少於1年，若涉及特殊、機敏國家安全情報工作或國防事項者，則不得少於3年。

移民署預告「退離職人員應經審查許可期間屆滿後進入大陸地區申報辦法草案」，最快本月公告。根據該草案，涉及國家安全、利益或機密業務的重要離退人員，在屆滿管制期的前一個月，原機關應進行評估是否持續列管，並以書面知會當事人，同時造具名冊通知內政部移民署。

此外，仍受管制的離退人員應於預定進入中國的2個工作日前，填具「進入大陸地區申報表」，向原服務機關申報。若申報內容未盡完整或有疑慮者，得限期補正，逾期未補正即赴中，視同未申報。至於返台後7個工作日內，也需填具「返台申報表」向原服務機關申報。若未申報，可處1萬元以上、5萬元以下的罰鍰。

而法務部日前也預告「國家機密保護法施行細則草案」，配合兩岸條例修法，國家機密人員進入赴中與返台後，應向原服務機關或委託機關通報。

不過，相關官員解釋，基於「法律不溯及既往」的原則，在新修正的「兩岸條例」9月實施前，已解除管制的人員，並無法列管，因此像是退將吳斯懷、王文燮、夏瀛洲、黃幸強等人仍無法受到相關辦法規範，他們赴中前、返台後仍不必申報。但依新法，他們已不得參與中國黨政軍舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為，違者最重可剝奪月退俸。

至於前總統馬英九、副總統吳敦義是否受到管制？官員解釋，馬、吳兩人的3年管制期，原在今年520屆滿，但總統府於5月已對馬英九、吳敦義等卸任涉密人員，調整延長管制期限2年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
公務員過境中國轉機須先申請 內政部：配合陸委會函釋修正
2019-09-22 16:19

公務員過境中國轉機須先申請 內政部：配合陸委會函釋修正
政黨輪替3年 台67人在中國失蹤
2019-09-19 05:30

政黨輪替3年 台67人在中國失蹤
傳子千萬？不如傳世金店面

傳子千萬？不如傳世金店面
退將赴中終身管制
2019-07-04 05:30

退將赴中終身管制
禁赴中專任教師兼任研究員挨批 中研院：依法行政
2019-07-02 21:16

禁赴中專任教師兼任研究員挨批 中研院：依法行政
Mazda CX-30 跨界休旅試駕

Mazda CX-30 跨界休旅試駕
退將赴中參與政治活動 最重剝奪月退
2019-05-24 06:00

退將赴中參與政治活動 最重剝奪月退

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播