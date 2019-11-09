民進黨2020副總統人選押在18日後宣布？綠營有此一說...

民進黨2020大選是否「蔡賴配」，即將揭曉謎底。圖為2日蔡英文總統（右二）、行政院長前院長賴清德（右3三）在初選後首度「合體同框」為南市立委參選人林俊憲公開站台助選。（記者洪瑞琴攝）

2019-11-09 08:52:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕隨著2020總統、副總統選舉候選人登記日期將至，民進黨總統參選人蔡英文與國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選也進入掀底牌關鍵時刻，台南綠營人士推敲，小英總統的副手人選不急著18日登記首日搶頭香亮牌！

中央選委會將於11月18日至11月22日受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記之申請，民進黨蔡英文總統與行政院前院長賴清德搭擋的「蔡賴配」呼聲高，而國民黨總統參選人韓國瑜8日也對外宣稱「確定找到副手」，過兩天再正式宣布，藍綠陣營副手人選何時出牌？高來高去、暗中較勁。

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台南綠營人土認為，總統蔡英文與行政院前院長賴清德於2日在台南為第5選區立委參選人林俊憲助選首度「合體同框」造勢，不論「蔡賴合」會不會升級「蔡賴配」，這絕對是由蔡總統職權決定，但所展現的大團結氣勢，正式宣告初選競爭已結束，啟動「保台護國」一致目標任務，等於是讓基層支持者吃了定心丸。

由於蔡英文總統連任競選總部將於17日舉行成立大會，而民進黨不分區立委名單預計13日公布，一般預料14日或18日登記首日之前，蔡英文將會公布副手人選，與賴清德搭檔組合的可能性最高。

不過，台南綠營人士指出，相對於國民黨內部處於「分裂危機」，而目前蔡英文民調又平穩領先，副手人選不必急於搶在國民黨之前公布，審時度勢、鋪陳戰略節奏，押在18日之後才公布，更能聚焦拉抬選情。

民進黨南市議員呂維胤說，通常選情不被看好的才會炒作副手話題增加溫度，國民黨被看好的「第一線大咖」副總統人選朱立倫都不想接全國競選總部主委，甚至區域立委參選人競選看板也少掛與韓國瑜的合照，若民進黨早公布「蔡賴配」最強組合，可能反而激起藍軍整合，民進黨應會掌握時機，不給對手「扭轉」的機會才是。

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