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韓國瑜友人今年相繼爆料！陳東豪曝關鍵原因

2019-11-09 00:26:14
陳東豪認為，韓國瑜的朋友相繼出面爆料爭議事件，「其實很多都是因為選總統這件事情」。（資料照）

陳東豪認為，韓國瑜的朋友相繼出面爆料爭議事件，「其實很多都是因為選總統這件事情」。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜陷入7200萬豪宅爭議，名嘴陳東豪近期表示，此事會爆發完全是因韓國瑜自己將買賣房子的事情告知友人，陳8日在政論節目繼續指出，豪宅風波與先前韓國瑜拿酒瓶刺人等事件，都是韓國瑜的朋友說出來的，可能與韓國瑜要選總統有關。

陳東豪7日於政論節目「辣新聞」透露，韓國瑜當年在北農的時候，非常急著要賣房子，到處打電話多名友人詢及買房意願，問「看你要不要買，或者你可以幫我賣掉」，在韓國瑜當選高雄市長後，當初一起買房子的扶輪社社長曹小姐很高興地和朋友說「我們是一起買房子的」，事件因此爆發。

陳東豪認為，「韓國瑜要選總統，大家嘴巴就很多嘴」。（圖擷取自年代新聞台）

陳東豪認為，「韓國瑜要選總統，大家嘴巴就很多嘴」。（圖擷取自年代新聞台）

陳東豪8日在《年代新聞台》政論節目「新聞面對面」 指出，韓國瑜爆發豪宅風波，連同前陣子用酒瓶刺人等事件，消息來源都是韓國瑜的朋友，去年沒有人要說出這些事情，但今年接二連三給出爆料，陳認為，「韓國瑜要選總統，大家嘴巴就很多嘴。」

陳東豪說，「還有他（韓）一些其他的事情，其實很多都是因為選總統這件事情（爆出），能夠講出來的都是跟他認識的人」，陳也補充，「你要怎麼解釋這些人在今年會講這些事情，這個我就沒有能力了，我只能這樣陳述而已。」

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