震撼彈！時代力量再走2員大將 吳崢、林亮君宣布退黨

時代力量黨員吳崢（左）、林亮君（右）今晚宣布退黨。（合成圖）

2019-11-08 20:33:54

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量今年風波不斷，先前有立委林昶佐、洪慈庸等人認為黨的路線不明確因而退出，今（8）日黨員吳崢、台北市議員林亮君宣布退黨，外界認為這將重挫時力在2020年的選情。

吳崢在退黨文件中寫下，「相濡以沫，不如相忘於江湖」。（圖取自吳崢臉書）

吳崢今晚8點23分在臉書表示，「2015年8月31日，我加入時代力量。2019年11月8日，我選擇離開。對時代力量，我是心懷感謝的。對這個黨我充斥著許多複雜的感情，有熱誠、有喜悅、有怒氣，但在這一刻，縈繞在我心頭的是感謝。謝謝你，時代力量。」

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林亮君的退黨文件中表明：「離開是一件很難過的事，但我盡力了」。（圖取自林亮君臉書）

林亮君晚間8點22分也在臉書指出，「接下來我將以無黨籍議員身分監督台北市政」，現在的時代力量已經無法回應自己的質問與建言，因此要跟所有在2018年因為時代力量而投票給自己的朋友說抱歉，但自己堅持的價值與承諾不會因此跳票，未來會繼續努力。

吳崢臉書全文

林亮君臉書全文

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