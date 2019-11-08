為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

震撼彈！時代力量再走2員大將 吳崢、林亮君宣布退黨

時代力量黨員吳崢（左）、林亮君（右）今晚宣布退黨。（合成圖）

時代力量黨員吳崢（左）、林亮君（右）今晚宣布退黨。（合成圖）

2019-11-08 20:33:54

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量今年風波不斷，先前有立委林昶佐、洪慈庸等人認為黨的路線不明確因而退出，今（8）日黨員吳崢、台北市議員林亮君宣布退黨，外界認為這將重挫時力在2020年的選情。

吳崢在退黨文件中寫下，「相濡以沫，不如相忘於江湖」。（圖取自吳崢臉書）

吳崢在退黨文件中寫下，「相濡以沫，不如相忘於江湖」。（圖取自吳崢臉書）

吳崢今晚8點23分在臉書表示，「2015年8月31日，我加入時代力量。2019年11月8日，我選擇離開。對時代力量，我是心懷感謝的。對這個黨我充斥著許多複雜的感情，有熱誠、有喜悅、有怒氣，但在這一刻，縈繞在我心頭的是感謝。謝謝你，時代力量。」

林亮君的退黨文件中表明：「離開是一件很難過的事，但我盡力了」。（圖取自林亮君臉書）

林亮君的退黨文件中表明：「離開是一件很難過的事，但我盡力了」。（圖取自林亮君臉書）

林亮君晚間8點22分也在臉書指出，「接下來我將以無黨籍議員身分監督台北市政」，現在的時代力量已經無法回應自己的質問與建言，因此要跟所有在2018年因為時代力量而投票給自己的朋友說抱歉，但自己堅持的價值與承諾不會因此跳票，未來會繼續努力。

吳崢臉書全文

林亮君臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
被柯P酸政策鬼打牆 時力議員：請市長多花心思準備預算
2019-08-02 22:40

被柯P酸政策鬼打牆 時力議員：請市長多花心思準備預算
「柯P」來了！為時力選將站台 教導穿衣、拉票
2018-07-28 15:53

「柯P」來了！為時力選將站台 教導穿衣、拉票
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
時代力量決策委員退黨！ 王丹：對時力是強烈警訊
2019-10-05 22:21

時代力量決策委員退黨！ 王丹：對時力是強烈警訊
心寒！ 不滿時力將友黨當敵人 決策委員宣布退黨
2019-10-05 17:20

心寒！ 不滿時力將友黨當敵人 決策委員宣布退黨
Mazda CX-30 跨界休旅試駕

Mazda CX-30 跨界休旅試駕
遭黨員連署要求除名 陳雨凡心寒將退出時代力量
2019-10-04 18:44

遭黨員連署要求除名 陳雨凡心寒將退出時代力量

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播