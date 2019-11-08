韓國瑜庶民列車羅東造勢 被踢爆「公益演唱會」名義申請場地

國民黨總統參選人韓國瑜的庶民列車活動，今晚在羅東鎮中山公園登場。（呂惠卿提供）

2019-11-08 20:42:19

［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨總統參選人韓國瑜的庶民列車活動，今晚在羅東鎮中山公園登場；不過，縣議員呂慧卿卻接獲爆料指出，明擺著是政治造勢活動，活動向羅東鎮公所申請使用羅東中山公園場地，竟然是以公益演唱會的名義，還在現場擺攤有商業行為，實在太離譜；羅東鎮長吳秋玲回應，會再了解事情原委。

韓國瑜的庶民列車活動，開到宜蘭縣羅東鎮的中山公園舉辦，並邀請同黨籍的立委參選人呂國華上台造勢；但呂惠卿接獲爆料，該活動向羅東鎮公所申請羅東中山公園場地，竟是以公益演唱會的名義，實在太離譜。

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呂惠卿說，而且庶民列車造勢所必備的國瑜夜市，也跟隨來到中山公園，在周邊販售經典的韓國瑜相關商品，此舉影響附近羅東夜市的攤販做生意，讓不少攤販不滿。

呂惠卿表示，沒有申請商業使用，怎麼能擺攤？這些國瑜夜市攤販都是屬於非法擺攤，而部分攤販更誇張的占用人行道，這樣的行為對於奉公守法的羅東夜市攤販而言，簡直是兩套標準、欺人太甚！

羅東鎮長吳秋齡說，該活動確實是以公益演唱會的名義申請，會去了解事情的始末，再予以處理。

韓國瑜庶民列車在羅東中山公園四周人行道擺攤，遭綠營議員指控根本違法。（呂惠卿提供）

韓國瑜庶民列車在羅東中山公園四周人行道擺攤，遭綠營議員指控根本違法。（呂惠卿提供）

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