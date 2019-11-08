嘆高雄選戰因「一碗魯肉飯」失利 陳菊：台灣人太單純

總統府秘書長陳菊說，去年選舉，高雄市以「一碗魯肉飯，一瓶水」而失利，台灣人太單純。（記者蘇金鳳攝）

2019-11-08 19:34:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統府秘書長陳菊今天說，去年民進黨兩位優質的台中及高雄市長失利，讓大家「搥心肝」， 高雄市更以「一碗魯肉飯，一瓶水」而失利，她痛心說，「台灣人為何如此單純？如此古意」、「單純到有些傻傻的」，她呼籲高雄市民及台中市民在這次選舉支持蔡英文及民進黨立委參選人。

總統府秘書長陳菊今天陪同總統蔡英文到台中市參加百工百業暨婦女後援總會授證大會。

請繼續往下閱讀...

陳菊說，為何來台中市，因為她認為台中市是此次選舉是最關鍵的一戰，去年選舉結果讓台中人及高雄人搥心肝，為何未讓兩位優質的市長當選。

陳菊說，高雄市原本是民進黨執政，她明明上一次贏了54萬票，今天換一個人出來，「一碗魯肉飯，一瓶水」，高雄一群人講發大財，「 台灣人為何如此單純」，「如此古意」，換一句話說，「單純到有一些傻傻的」。

陳菊說，很可惜，去年（民進黨在）台中、高雄市長（選舉）失敗，有說不出的痛，而這次台中及高雄選情，在去年經過這個痛，未選出優質的市長，希望台中人大團結，大家盡心盡力讓蔡英文及台中市立委高票當選。

陳菊說，台灣人盡心盡力要讓蔡英文得票很高，要讓國際知道，蔡英文受到民意高度支持，台灣是民主國家，全世界民主國家，講到民意是用選票來檢驗，堅持台灣主權自由民主，用什麼來檢驗，就是選票。

陳菊說，讓蔡英文及立委在台中及高雄都得到肯定，全世界都看到，原來是台灣人在重要選戰，都是要跟自由民主站在一起，為了台灣守護自由民主站在一起而努力，她呼籲支持者要團結在一起，支持蔡英文及優質的立委。

此外，陳菊也呼籲要小心假新聞、假消息，而且網路的聲量是可以製造出來，要看政見是否落實，她更強調，不要以為蔡英文民調 領先，選舉是看投票率不是看民調，而是看投票率，呼籲民眾一定要去投票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法