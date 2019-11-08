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拚了！蔡賴10日彰化合體 拉抬總統立委選舉聲勢

民進黨立委參選人陳素月，將於11月10日在員林市成立蔡英文、陳素月聯合競選總部，當天，蔡英文和前行政院長賴清德將合體同框。（圖蔡英文彰化縣競選總部提供）

民進黨立委參選人陳素月，將於11月10日在員林市成立蔡英文、陳素月聯合競選總部，當天，蔡英文和前行政院長賴清德將合體同框。（圖蔡英文彰化縣競選總部提供）

2019-11-08 19:19:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕拚了！距離明年總統大選只剩2個月時間，民進黨彰化縣第4選區（員林、田中區）立委參選人陳素月，將於本周日（10日）在員林市成立她和蔡英文總統聯合競選總部成立大會，蔡英文、賴清德兩人在黨內初選後，首度將在彰化縣這場造勢場合合體同框。

尋求連任的陳素月，面對前立委、國民黨參選人蕭景田回鍋挑戰，蕭景田又是力挺國民黨總統參選人韓國瑜的大將，在鋼鐵韓粉助攻下，加上，該選區過去為藍大於綠的選區，陳素月要蟬聯成功，不能掉以輕心，必須步步為營。

全國6都之外最大人口數的彰化縣，向來是總統大選前哨戰，政壇上向來被視為得彰化得天下，民進黨選戰策略喊出「2020台灣要贏，彰化一定要先贏！」的口號，可見對彰化縣的重視。

名為「總統參選人蔡英文和立委參選人陳素月聯合競選總部成立大會」，將於11月10日上午10點在員林市惠明街員林稅捐處對面登場，當天不僅會出現蔡賴同框的畫面，黨主席卓榮泰，以及近來要面對女兒余苑綺癌症復發，又要為自己衝刺選情的立委余天等人也會現身助選，共同為陳素月加油打氣。

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