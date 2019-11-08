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韓國瑜質疑誰洩露買房資料？ 黃國昌幫點名問這二人

黃國昌認為韓國瑜不必生氣，他指出，當時這段時間台肥有2位董事長鍾榮吉、李復興，韓國瑜應該回去問問，到底怎麼洩露出來。（資料照）

黃國昌認為韓國瑜不必生氣，他指出，當時這段時間台肥有2位董事長鍾榮吉、李復興，韓國瑜應該回去問問，到底怎麼洩露出來。（資料照）

2019-11-08 21:21:29

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜遭爆出購買7200萬豪宅案，綠營立委更指出韓施壓台肥借款；韓國瑜則大動作質疑是誰洩露他的個人財產資料，侵犯隱私。對此，立委黃國昌認為韓國瑜不必生氣，他指出，當時這段時間台肥有2位董事長鍾榮吉、李復興，韓國瑜應該回去問問，到底怎麼洩露出來。

綜合媒體報導，黃國昌今下午舉辦「在釋字784號後仍被遺忘的學生權益」記者會。黃會後受訪時表示，韓國瑜稱隱私遭侵害，不過，事實上法院相關判決、公開財報都很清楚。

對於韓陣營質疑誰洩露資料，黃國昌指出，手上握有資料，且最清楚此事的就是台肥，那段時間，台肥有2位董事長鍾榮吉、李復興。黃國昌認為，韓國瑜應該回去問問看，到底怎麼洩漏出來的。不過黃國昌也說，韓與其控訴隱私被侵害，不如把事情原委說明白。

黃國昌強調，韓國瑜當初的行為與營造出的庶民形象不符，炒作豪宅有沒有賺錢不是重點，重點是炒作的行為，讓庶民形象無法自圓其說。黃國昌認為，韓國瑜要參選總統，對炒作豪宅的行為要回應、說明，媒體本來也就是要發揮功能。

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