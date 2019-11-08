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法務部長：嚴查境外資金介入選舉、選舉賭盤、假訊息！

法務部長蔡清祥指示檢警調：嚴查境外資金介入選舉、選舉賭盤、假訊息！（記者黃建華攝）

法務部長蔡清祥指示檢警調：嚴查境外資金介入選舉、選舉賭盤、假訊息！（記者黃建華攝）

2019-11-08 20:23:48

〔記者黃建華／高雄報導〕法務部長蔡清祥今南下與高雄地區檢、警、調、憲、移民署等單位召開正、副總統與立委大選查察賄選分區座談，他指示，除對傳統金錢、暴力介入選舉應持續查緝外，更應就境外資金介入選舉、選舉賭盤、假訊息等三大部分，加強情資蒐報及查緝。

因應「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」即將在明年初登場，高雄地檢署及橋頭地檢署共同於今日下午，邀集高雄地區警、調、廉、憲兵、移民署等機關，於雄檢舉行選舉查察分區座談會。

法務部部長蔡清祥、最高檢察署總長江惠民親臨主持，臺灣高等檢察署檢察長王添盛、高檢署高雄檢察分署檢察長楊治宇、法務部檢察司司長王俊力、刑事局副局長朱宗泰、調查局廉政處處長黃義村、廉政署副署長陳榮周等人與會。

座談會中，法務部長蔡清祥指示，除對傳統金錢、暴力介入選舉應持續查緝外，更應就境外資金介入選舉、選舉賭盤、假訊息等三大部分，加強情資蒐報及查緝。

總長江惠民指示：一、保持行政中立性，團隊辦案及精緻偵查；二、積極向上溯源；三、偵辦假訊息影響選舉案件，必要時應即時澄清，避免引發群眾事件。

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