蔡英文：再給4年台灣經濟更鞏固 在下一代當領頭羊

蔡英文請支持者再給4年，會讓台灣經濟成為下一代的領頭羊。（記者蘇金鳳攝）

2019-11-08 18:18:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文今天表示，執政3年半來一直在打基礎工程，現在的執政團隊是最成熟，最有效率，請再給民進黨4年，會讓台灣經濟更鞏固，在下一代當領頭羊，讓台灣成為下一世代高階科技、高階製造的最重要的基地。

蔡英文台中競選總部百工百業暨婦女後援總會會長授證大會今天下午在台中市舉行，由立委參選人何欣純及黃國書主持，總統府秘書長陳菊陪同總統蔡英文出席，蔡英文授旗給後援總會總會長李茂盛及婦女後援會總會長周绣珍。

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蔡英文進場時受到支持者熱情的歡迎，有些婦女支持者還大喊「總統我愛你，蔡英文我愛你」，讓蔡英文非常開心，致詞時也神采奕奕，心情非常好。

總統蔡英文表示，過去1年，她常來台中，雖然台中市不是民進黨執政，但她非常關心中台灣的發展，中台灣是台灣發展下一個非常重要動力來源，她重視中台灣的建設，不分藍綠。

蔡英文表示，台灣現在所面臨的處境有很多困難要克服，但是同時也是機會最多的時候，台灣人要利用這個機會克服困難，要掌握機會，讓台灣未來10年有好發展。

蔡英文表示，為了台灣未來發展好基礎，執政團隊這3年半打好基礎的工程，連國際經濟媒體說，台灣經濟這幾年發展很好，前三季都是四小龍的第一名，在國際上有很多不穩定的因素中，如中美貿易戰，台灣經濟還能穩定的成長，還是四小龍之首，相當難能可貴。

蔡英文表示，此時民進黨執政團隊，是最成熟、最有能力解決問題、最有效率、最有魄力時刻，請再給蔡英文4年，台灣的經濟更好。

蔡英文表示，因為基礎已打好，經濟持續往上走，台商回台投資，可達7000億，還有外商加碼，一家美國半導體廠商決定增加220億，加上台積電在台投資將近1兆，愈來愈多人覺得台灣是最好的投資的地方，因為台灣人才最好，因為台灣是自由開放的社會，人才有創意且領先世界潮流，而且很國際化、很自由很開放。

蔡英文表示，因為台灣是民主開放的社會，雖然台灣教育有人覺得要改進，但基本上台灣人的教育是好的，台灣社會是有一股動能，有挑戰困難的毅力，造成每一次危機都能創造台灣人的未來，就是台灣人拚經濟最重要基礎。

蔡英文表示，民進黨要將台灣的基礎建設做好，讓下一代發展的基礎要做好，正改善投資環境，培養人才，讓新的產業擺脫法規障礙，讓新的產業一樣一樣的出現，如此，台灣將是下一世代高階科技高階製造的最重要的基地。

蔡英文強調，再給她4年，讓台灣經濟更鞏固，讓台灣在下一代當領頭羊。

此外，蔡英文並表示，經濟成長稅收就會增加，在育兒及長照都有照顧，她表示，3年半增加育兒的預算，而且再4年，公立幼兒園會增加3000班，7成幼兒有機會念準公共化幼兒園。

另外，長照2.0也由50億增加400億元，不用「一個便當、一顆魯蛋」，讓台灣是亞洲數一數二社會安全網最完善的國家。

此外，也推動國機國造、國艦國造，她表示，為台船，中鋼及漢翔的員工帶來新挑戰新機會。

蔡英文表示，這幾年的改革，得罪了一些人，但改革是有需要，國家才能進步，社會已慢慢接受，有些人因為改革受到影響，在社會和諧及穩定下持續改革，未來4年要做很多事，但2020一定要贏。

蔡英文強調，距離明年選舉剩下64天，邀請大家一起來打拼，2020一定要贏。

蔡英文授旗給後援總會長李茂盛。（記者蘇金鳳攝）

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