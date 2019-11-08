為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

庶民破滅》藍營反轟小英「靠爸」 網傻眼：她自稱庶民嗎？

國民黨總統參選人韓國瑜遭媒體報導曾購買南港7200萬豪宅，總統蔡英文（見圖）反成藍營攻擊對象。（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜遭媒體報導曾購買南港7200萬豪宅，總統蔡英文（見圖）反成藍營攻擊對象。（資料照）

2019-11-08 22:50:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜遭媒體報導曾購買南港7200萬豪宅，引發爭議。不少藍營人士為護航韓國瑜，反酸總統蔡英文家境好，含著金湯匙出生。不過相關言論立刻被網友轉發討論，不少人反轟「小英有自稱是庶民嗎」？

韓國瑜遭爆出購買豪宅案，國民黨立委陳學聖痛批，最沒資格批評韓國瑜的就是蔡英文，因為蔡英文含著金湯匙出生，有父母提供她一切；昨（7）日政論節目中，韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維也怒罵，韓國瑜就是錯在不像蔡英文，有個有錢的老爸！

相關言論被轉至PTT「政黑板」 後，不少網友紛紛反轟，「問題是蔡英文沒有說自己是庶民啊」、「要護航也不是這樣護的」、「有點水準好嗎」、「蔡英文有說自己是庶民嗎？」、「確定要開地圖砲？國民黨一堆人中槍」。

另外，也有鄉民發文痛批，「誰在那邊挑起權貴VS.庶民的對戰？」、「誰在那邊自稱『一碗滷肉飯、一瓶礦泉水』打拚天下？」、「誰強調自己庶民、說對方白白胖胖？」鄉民指出，蔡英文家族有錢，大家早就知道，「說真的今天韓粉真的很悲哀，我看韓粉專只能拚命洗蔡英文多有錢，來幫自己主子護航」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台肥案又扯「國家機器」 林俊憲打臉韓國瑜：是民主機制
2019-11-08 17:22

台肥案又扯「國家機器」 林俊憲打臉韓國瑜：是民主機制
第一名轟吊車尾！潘孟安批韓國瑜「畫唬爛」 不配當國家領導人
2019-11-02 14:21

第一名轟吊車尾！潘孟安批韓國瑜「畫唬爛」 不配當國家領導人
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
韓國瑜批兩岸關係失控 小英：國民黨不敢批中只會對內開砲
2019-10-11 15:39

韓國瑜批兩岸關係失控 小英：國民黨不敢批中只會對內開砲
韓粉崩潰了！ 沈富雄預測：韓國瑜將輸蔡英文125萬票
2019-10-08 23:38

韓粉崩潰了！ 沈富雄預測：韓國瑜將輸蔡英文125萬票
超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播