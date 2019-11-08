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庶民破滅》藍營反轟小英「靠爸」 網傻眼：她自稱庶民嗎？
2019-11-08 22:50:15
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜遭媒體報導曾購買南港7200萬豪宅，引發爭議。不少藍營人士為護航韓國瑜，反酸總統蔡英文家境好，含著金湯匙出生。不過相關言論立刻被網友轉發討論，不少人反轟「小英有自稱是庶民嗎」？
韓國瑜遭爆出購買豪宅案，國民黨立委陳學聖痛批，最沒資格批評韓國瑜的就是蔡英文，因為蔡英文含著金湯匙出生，有父母提供她一切；昨（7）日政論節目中，韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維也怒罵，韓國瑜就是錯在不像蔡英文，有個有錢的老爸！
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相關言論被轉至PTT「政黑板」 後，不少網友紛紛反轟，「問題是蔡英文沒有說自己是庶民啊」、「要護航也不是這樣護的」、「有點水準好嗎」、「蔡英文有說自己是庶民嗎？」、「確定要開地圖砲？國民黨一堆人中槍」。
另外，也有鄉民發文痛批，「誰在那邊挑起權貴VS.庶民的對戰？」、「誰在那邊自稱『一碗滷肉飯、一瓶礦泉水』打拚天下？」、「誰強調自己庶民、說對方白白胖胖？」鄉民指出，蔡英文家族有錢，大家早就知道，「說真的今天韓粉真的很悲哀，我看韓粉專只能拚命洗蔡英文多有錢，來幫自己主子護航」。